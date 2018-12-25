Тайная свадьба в канун Рождества: Майли Сайрус вышла замуж (фото, видео)

Шоу-бизнес

В канун Рождества популярная американская певица и актриса Майли Сайрус вышла замуж за своего бойфренда, австралийского актера Лайама Хемсуорта. Официального подтверждения или, наоборот, опровержения нет. Интернет-издание RadarOnline утверждает, что свадебная церемония была скромной. Присутствовали только близкие родственники и кое-кто из друзей жениха и невесты. А прошло все в городе Франклин, штат Теннесси, где в настоящее время живут Майли и Лайам. Они обосновались там после того, как лесные пожары уничтожили их дом в Калифорнии в ноябре.

Тогда же сообщалось, что влюбленные были вынуждены перенести свадьбу. Теперь же, похоже, стало ясно, что они решили не тянуть.

О бракосочетании стало известно благодаря одному из гостей. Это друг Майли и Лайама Конрад Карр. Он выложил 23 декабря у себя в Instagram фотографии и короткое видео со свадебного застолья.

На снимке 26-летняя Майли одета в белое платье. 28-летний Лайам стоит рядом с ней. Они вместе держат в руке большой нож, готовясь резать торт. Кто-то из гостей в этот момент произносит тост, держа в руке чашку с пуншем или грогом. На столе видны с десяток пирожных, бокалы с шампанским. Рядом с тостующим стоит мать Майли Триш.

Короткое видео еще занимательнее. На нем снят момент, когда Лайам вместе с отцом братьями вместе опрокидывают по стаканчику. Рюмки с крепким напитком установлены на… лыжу! Крейг (отец), Лайам, Крис и Люк поднимают ее и одновременно пьют.

Кстати, на стене за ними отчетливо видны сделанные из надувных шаров большие буквы красного цвета — MR и MRS. Сие означает «Мистер и Миссис». Думается, этих косвенных доказательств достаточно, чтобы объявить Майли Сайрус и Лайама Хемсуорта законными супругами.

Напомним, молодые люди познакомились в 2009 году на съемках мелодрамы «Последняя песня», где они играли главные роли. Экранная любовь переросла в роман в реальной жизни. На протяжении последующих трех лет Майли и Лайам то расходились, то сходились снова. В июне 2012 года официально объявили о помолвке. В июле 2014 года помолвку разорвали, пообещав, что останутся друзьями. В январе 2016 года поползли слухи, что их снова видели вместе. Но только в октябре того же года Майли в интервью подтвердила, что они с Лайамом — опять пара.

Буквально в начале декабря Сайрус принимала участие в одном из популярных телешоу. Когда ее попросили охарактеризовать ее отношения с Хемсуортом, она заявила: «Лайам — мой выживший парень!»

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