Не пережил реконструкцию: в России обрушился очередной мост (видео)

Мир

Во вторник, 25 декабря, в городе Буйнакске Республики Дагестан обрушился мост. В результате происшествия пострадало три человека, сообщили российские СМИ.

Сообщается, что один из получивших травмы находится в тяжелом состоянии, состояние еще двоих — средней степени тяжести.

На кадрах мост удалось запечатлеть за несколько минут до происшествия — на переправе уложена арматура, работники начинают заливку бетона. По предварительным данным, обрушение произошло из-за нарушений правил строительства.

Мэр города Исламудин Нургудаев сообщил, что пострадавшие являются сотрудниками подрядной организации, которая вела работы на мосту по заказу «Дагавтодора». Он уточнил, что мост находится на балансе «Дагавтодора».

Пользователи Сети негативно восприняли факт крушения моста.

«Неужели нельзя было установить опоры по середине, ведь место позволяет? А теперь народ будет ждать не известно сколько, когда наконец то построят этот чертов мост», «Столько проблемы водителям, пробки, аварии и нервы пока построят новый мост», «За народные деньги лучше и быстрее построили мост возле мясокомбината», — пишут они.﻿

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре в Нефтеюганском районе Ханты-Манскийского автономного округа России обрушился мост. До этого в городе Ростов-на-Дону затонул понтонный мост — его центральная часть начала проседать, а со временем под водой оказались два пролета путепровода.

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