Украинский рекордсмен- стронгмен – в Книге рекордов Гиннеса

Украина

Украинский силач Олег Скавыш по прозвищу Тягнизуб, который 30 октября под Одессой установил новый национальный рекорд Украины, официально признан всемирным рекордсменом. Об этом сообщил эксперт Национального реестра рекордов Украины Дмитрий Яицкий.

«Заявка рассмотрена представительством Книги рекордов Гиннеса в Лондоне и подтверждена, — сообщил Яицкий. — Рекорд состоялся, и Олег Скавыш (Тягнизуб) официально признан пятидесятым украинцем, чье имя занесено во Всемирный реестр рекордов Гиннеса».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 36-летний львовский силач Олег Скавыш зубами протащил на 16,3 метра 614-тонный теплоход (траулер «Верещагино») и подал заявку на мировой рекорд Гиннеса.

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