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Профессиональная обнимальщица: девушка разбогатела, предложив незнакомцам трогать их за деньги

3:50 26 декабря 2018   20
Профессиональная онимальщица
Инф. «ФАКТОВ»

Жительница американского города Филадельфия, штат Пенсильвания, рассказала о своей необычной работе — она профессионально занимается объятиями людей и зарабатывает на этом 55,5 тысячи долларов в год. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на The Daily Mail.

24-летняя Сесилия Баэз (Cecelia Baez) находит своих клиентов в сети. В неделю она тратит на работу около 15 часов. За часовой сеанс объятий она получает около 80 долларов. Помимо прикосновений, она иногда разговаривает с незнакомцами о трудностях в их жизни.

Девушка работает в команде профессиональных «обнимальщиков». Компания, предоставляющая подобные услуги, имеет в штате 400 сотрудников, которые проходят обучение.

«Единственный минус моей работы — невозможность обниматься еще больше. Мне нравится вдохновлять людей на поступки и толкать их на изменения в жизни. Это меняет и меня — я воспринимаю сеансы как путь к исцелению всех его участников», — рассказала Баэз.

Семья девушки полностью поддерживает ее занятие. Сама она считает свою работу мечтой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в РФ Ольга Бузова разрешила фанатам трогать себя за грудь.

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