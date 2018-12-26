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Профессиональная обнимальщица: девушка разбогатела, предложив незнакомцам трогать их за деньги
Жительница американского города Филадельфия, штат Пенсильвания, рассказала о своей необычной работе — она профессионально занимается объятиями людей и зарабатывает на этом 55,5 тысячи долларов в год. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на The Daily Mail.
24-летняя Сесилия Баэз (Cecelia Baez) находит своих клиентов в сети. В неделю она тратит на работу около 15 часов. За часовой сеанс объятий она получает около 80 долларов. Помимо прикосновений, она иногда разговаривает с незнакомцами о трудностях в их жизни.
Девушка работает в команде профессиональных «обнимальщиков». Компания, предоставляющая подобные услуги, имеет в штате 400 сотрудников, которые проходят обучение.
«Единственный минус моей работы — невозможность обниматься еще больше. Мне нравится вдохновлять людей на поступки и толкать их на изменения в жизни. Это меняет и меня — я воспринимаю сеансы как путь к исцелению всех его участников», — рассказала Баэз.
Семья девушки полностью поддерживает ее занятие. Сама она считает свою работу мечтой.
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