Магия Олега Винника не сработала: его подопечная покинула «Х-фактор» за шаг до суперфинала (фото)

Шоу-бизнес

Именно Ольгу Жмурину судьи проекта называли самой сильной вокалисткой девятого сезона. Ольга — в музыкальном мире не новичок. Несколько лет назад она пела в мюзикле «Нотр-Дам де Пари» вместе с бывшими участниками «Х-фактора» Алексеем Кузнецовым и Евгением Литвинковичем. Пробовала свои силы на «Голосе страны», однако дойти до финала смогла только в вокальном шоу «Х-фактор». Накануне пятого прямого эфира Ольга пригласила к себе в гости Олега Винника, познакомила его со своим мужем и получила «благословение» от наставника на дальнейшую творческую жизнь.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Ольга Жмурина рассказала о том, что чувствовала, стоя на сцене «Х-фактора», и кого считает победителем проекта.

— Что вы чувствовали, выходя на сцену в финале «Х-фактора»?

— Я не могла поверить, что таки добралась до этого момента. На самом деле, нам всем, участникам шоу, многое пришлось пережить за несколько месяцев жизни в проекте. И в эмоциональном плане в том числе. Но мы выдержали, и все, кто вышел со мной на сцену в финале, уже были победителями.

Финал, действительно, получился очень крутым! Было много классных выступлений, совершенно потрясающий репертуар, столько звезд. Меня несколько раз просто захлестывала волна эмоций. Знаете, в конце финала, было ощущение, что я побывала на грандиозном концерте. Еще и смогла спеть с кумиром моего детства Мелани Си!

*Ольга Жмурина (слева) и Мелани Си

— Вы согласны с результатами зрительского голосования?

— По большом счету, мне не на что жаловаться. Да, я ушла с проекта, но получила при этом колоссальное удовольствие. Не стану скрывать — у меня был свой фаворит. Но это шоу, в котором решение принимают зрители. И все участники прекрасно это понимали. Могу лишь сказать, что ребята-суперфиналисты — очень крутые. Я вижу, насколько велика армия их фанатов. Значит, они трогают сердца людей, и это прекрасно! На самом деле, это и есть самое важное для любого артиста, то, ради чего мы выходим на сцену.

— Какое из ваших выступлений на проекте запомнилось больше всего?

— Наверное, первое выступление в прямом эфире. Оно было самым волнительным. Помню, я выступала тогда первым номером и начинала песню, стоя спиной к залу. По телу бежали «мурашки», я чувствовала колоссальную ответственность и это заряжало меня энергией еще больше. Уверена, что надолго сохраню то ощущение, которое испытала на сцене «Х-фактора».

— В финале вы пели композицию группы Led Zeppelin, с которой пришли на кастинг шоу. Многое в вас изменилось за время проекта?

— Мне кажется, я очень сильно изменилась. Проект помогает разобраться не только с творчеством, но и с внутренними проблемами. К тому же я научилась многим актерским секретам и тонкостям. Но самое главное — поняла, как сражаться со своим страхом.

— Олег Винник помог вам в этом?

— Конечно! Мой наставник, Олег Анатольевич, давал много разных советов. Часть из них касались мимики, вокала, движений на сцене. Мне кажется, благодаря Виннику и моему преподавателю по вокалу, я вышла на новый уровень творчества. Знаете, каким-то чудесным образом Олег Анатольевич всегда находил для меня нужные слова. Не знаю, откуда он их брал, но они всегда так искренне шли у него от сердца и помогали мне в ту же секунду. Это была просто фантастика!

*В гримерке перед выступлением

— Какие у вас впечатления от выступления с бывшей участницей Spice Girls Мелани Си?

— Мелани такая хрупкая, такая маленькая и такая очаровательная. До того, как начался финал, она пригласила меня в свою гримерку. Сказала, что мы с ней должны отрепетировать, чтобы все было идеально. Мелани так переживала. Когда я уходила, она сказала: «Не сомневайся в себе, делай на сцене все так, как тебе нравится, а я подстроюсь под тебя. Просто хочу, чтобы ты сияла, чтобы тебе было комфортно!» Признаюсь, я на секунду просто замерла, потому что с таким подходом еще не сталкивалась. Мне кажется, это очень круто, когда звезда поддерживает того, кто только начинает свой путь на сцене.

— Что вы почувствовали, узнав, что будете петь с бывшей участницей популярной группы?

— Я просто прыгала от счастья! Мелани Си — кумир моего детства. Я была ее самой преданной поклонницей. Мы учились в школе, у нас с девочками была группа, и мы старались во всем подражать солисткам Spice Girls. Так же одевались, делали себе похожие прически. И тут, через много лет, мне говорят, что я буду петь с Мелани Си — я не мечтала о таком даже во снах. Стоять на одной сцене со своим кумиром! Знаете, Мелани оказалась очень простым и душевным человеком.

— Она раскрыла секрет своей популярности?

— Мелани просто дала мне несколько советов, сказав, что в свое время они ей очень помогли. Мелани научила, что до выхода на сцену важно проделать большую работу, отрепетировать все до мельчайших деталей. А уже когда стоишь перед зрителями, волноваться не стоит. Надо просто расслабиться и петь, получая от этого огромное наслаждение.

*"Это очень круто, когда звезда поддерживает того, кто только начинает свой путь на сцене", — сказала Ольга Жмурина (слева) о Мелани Си

— Чем вы займетесь после проекта?

— Музыкой. Просто я больше ничего не умею. Хочу писать новые песни и дарить их своему слушателю.

— Признайтесь, кого будете поддерживать в суперфинале?

— Секрет. Точно, кого-то из мальчиков (смеется).

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, чем запомнился финал девятого сезона «Х-фактора». Имя победителя проекта и обладателя 1 миллиона гривен, которые пойдут на раскрутку его творчества, станет известно в субботу, 29 декабря 2018 года.

Фото СТБ

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