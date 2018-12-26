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Лучший молодой игрок ЧМ-2018 признан футболистом года во Франции
Авторитетное издание France Football обнародовало имя лучшего французского футболиста 2018 года. Им стал форвард «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Килиан Мбаппе, которому 20 декабря исполнилось 20 лет.
Как сообщает официальный Twitter France Football, лауреата определяло специальное жюри, в состав которого, в частности, входили лауреаты прошлых лет.
Уходящий год стал для молодого форварда по-настоящему звездным. Мбаппе в составе сборной Франции выиграл чемпионат мира (на фото — с кубком мира), получив награду лучшего молодого игрока ЧМ-2018. В голосовании за «Золотой мяч» Килиан финишировал на четвертой позиции, уступив только хорвату Луке Модричу, португальцу Криштиану Роналду и своему соотечественнику Антуану Гризманну.
В футболке «ПСЖ», который заплатил «Монако» за вундеркинда 180 млн евро, Килиан Мбаппе (его отец Вилфрид, выходец из Камеруна — детский футбольный тренер, а мать Файза — потомок алжирских мигрантов, была профессиональной гандболисткой) в 2018-м стал чемпионом Франции, а также обладателем Кубка страны и Кубка французской лиги.
В текущем сезоне нападающий, зарабатывающий в «ПСЖ» 7 млн евро в год (со временем зарплата футболиста вырастет до 12 млн), в 12 поединках чемпионата Франции забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач.
Кстати, сводный брат Килиана Мбаппе — Жирес Кембо-Экоко — тоже профессиональный футболист, выступающий на позиции форварда за турецкий «Бурсаспор».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что молодой француз стал самым дорогим футболистом мира.
Фото Getty Images
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