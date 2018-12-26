В Кривом Роге ограбили банк: есть раненая (видео)

Происшествия

В Кривом Роге (Днепропетровская область) неизвестные ограбили банк, расположенный в микрорайоне Юбилейный. Неизвестные, в частности, забрали 15 тысяч евро и 150 тысяч гривен. Ранее на Днепропетровщине мужчина бросил гранату в банк.

Как сообщает «Первый криворожский» со ссылкой на собственные источники, во время нападения была ранена сотрудница банка. Также сообщается о похищенных из финансового учреждения долларах. Какую сумму унесли грабители пока что не известно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе преступник в медицинской маске ограбил банк, забрав у кассира 11 тысяч гривен.

Также сообщалось, что под Киевом ограбили инкассаторов, которые перевозили в машине около 2 миллионов гривен в кассетах для загрузки в банкоматы.





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