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В Кривом Роге ограбили банк: есть раненая (видео)
В Кривом Роге (Днепропетровская область) неизвестные ограбили банк, расположенный в микрорайоне Юбилейный. Неизвестные, в частности, забрали 15 тысяч евро и 150 тысяч гривен. Ранее на Днепропетровщине мужчина бросил гранату в банк.
Как сообщает «Первый криворожский» со ссылкой на собственные источники, во время нападения была ранена сотрудница банка. Также сообщается о похищенных из финансового учреждения долларах. Какую сумму унесли грабители пока что не известно.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе преступник в медицинской маске ограбил банк, забрав у кассира 11 тысяч гривен.
Также сообщалось, что под Киевом ограбили инкассаторов, которые перевозили в машине около 2 миллионов гривен в кассетах для загрузки в банкоматы.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
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