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В банке под Днепром устроили взрыв: фото с места ЧП
В Павлограде (Днепропетровская область) мужчина бросил гранату в помещение одного из городских банков. Полиция задержала 38-летнего подозреваемого в преступлении. Ранее сообщалось о задержании мужчины, который пытался взорвать троих своих знакомых с помощью гранаты.
Как сообщают в полиции Днепропетровской области, ЧП произошло у здания банка на ул. Центральной. По предварительным данным, мужчина бросил в помещение гранату РГД-5. Во время обыска, который правоохранители провели по месту его проживания, были изъяты еще одна граната РГД — 5, тубус от гранатомета, тротиловая шашка и стреляные гильзы.
К счастью, пострадавших во время чрезвычайного происшествия не было. По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый задержан.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Борисполе Киевской области суд отправил под стражу пятерых подозреваемых в нападении на Сергея Мазура, координатора движения С14. В окно его дома бросили гранату, от взрыва пострадал отец Мазура.
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