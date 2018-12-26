Стиль жизни

Известный украинский экстрасенс, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаял Алекперов уверен, что следующий год станет счастливым для всех знаков зодиака.

- Надо лишь научиться прислушиваться к себе и мнениям экспертов, — сказал Хаял Алекперов в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ», рассказав, что ждет в наступающем году все знаки зодиака.

Овны

Настойчивость, присущая Овнам в этом году, станет их главным козырем. Именно благодаря умению не сдаваться и не опускать руки перед сложностями представители этого знака добьются больших успехов. Особенно благодатным в этом плане станет начало года — уже с января звезды сулят Овнам массу новых возможностей и удачных шансов в профессиональной сфере. А вот в плане личных отношений год может оказаться непростым для семейных представителей этого знака. Чтобы избежать возможных ссор, старайтесь не допускать резкой критики в адрес любимых. Одиноким же сердцам звезды пророчат кардинальные перемены, но наступят они ближе к концу весны — началу лета.

Тельцы

В этом году звезды советуют Тельцам рассчитывать только на себя, особенно если речь идет о финансовых вопросах. Так как есть большая вероятность, что люди, на которых вы рассчитываете, не оправдают ваших ожиданий. В делах любовных для Тельцов, сердце которых свободно, звезды уготовили немало авантюр, вроде спонтанных знакомств и романтических свиданий. А потому старайтесь выглядеть на все сто при любых обстоятельствах. Семейным же представителям этого знака стоит уделять больше времени вопросам воспитания детей и чаще говорить на эту тему с партнером, так как именно в этом плане у вас может возникнуть много разногласий.

Близнецы

Усталость и раздражительность, накопленные еще с прошлого года, в январе-феврале 2019-го могут вылиться в проблемы со здоровьем и обострение хронических недугов. Чтобы этого избежать, старайтесь уже с начала года больше отдыхать и расслабляться — уделять время хобби, здоровому сну и приятным посиделкам с друзьями. Это — лучшая инвестиция в ваше здоровье. Середина года — удачное время для решения финансовых вопросов. Многие Близнецы позволят себе покупки, о которых давно мечтали. В личной жизни одиноких представителей знака в начале года возможно затишье. Постарайтесь не унывать и уделить это время саморазвитию — ближе к лету ситуация кардинально изменится.

Раки

Предприимчивые Раки в наступающем году смогут найти выгоду для себя во многих жизненных ситуациях. И даже мелкие финансовые неудачи и карьерные промахи в итоге обернутся для них пользой. Но вот в сфере личных взаимоотношений год может оказаться непростым для семейных Раков. Чтобы избежать ссор с любимыми, старайтесь чаще говорить по душам и не умалчивать о своих обидах, иначе они могут накатиться на вас как снежный ком. Одиноким же сердцам звезды советуют внимательнее присмотреться к своему окружению — есть большая вероятность, что вы в упор не замечаете свою судьбу.

Львы

Этот год станет для Львов годом открытий. Многие представители знака смогут по-новому посмотреть на привычные вещи и открыть в себе те грани, о которых они даже не подозревали. Все это, без сомнения, станет ключом к успеху представителей данного знака. Но маленькой ложкой дегтя могут стать разочарования в людях. А потому старайтесь не забегать вперед и оценивать людей по их поступкам, а не по первому впечатлению.

Девы

Для Дев наступающий год — время духовного самосовершенствования и работы над собой. Ко многим жизненным обстоятельствам они найдут новый подход и отважатся на серьезные перемены. В сфере личных отношений для одиноких представителей знака звезды уготовили немало приятных сюрпризов. Девы уже в начале года окажутся в центре внимания противоположного пола. А значит, романтических приключений им хватит с головой. Что потребуется взамен — быть смелее и уверенно идти навстречу счастью.

Весы

Наступающий год сулит Весам продвижение по карьерной лестнице. Достичь успеха в профессиональной сфере можно будет даже с минимальными усилиями. Главное — побороть свою лень и не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. В середине года звезды советуют Весам особое внимание уделить здоровью — возможны обострения хронических заболеваний. А потому от гастрономических экспериментов и строгих диет лучше отказаться. В личной жизни одиноким Весам звезды обещают позитивные перемены. Главное при этом — не смотреть в прошлое, пытаясь вернуть то, чего возвращать не стоит. Можете упустить из-за этого настоящее счастье.

Скорпионы

В этом году многие Скорпионы активно займутся реализацией давних планов. Уделят время своему хобби, запишутся на семинар, о котором давно мечтали, или даже отправятся в путешествие своей мечты. Также у одиноких Скорпионов появится прекрасная возможность наладить личную жизнь — их ожидает начало новых отношений. Главным камнем преткновения может стать ваше самоедство. Особенно — в вопросах карьеры. А потому, чтобы добиться успехов, не забывайте чаще себя хвалить.

Стрельцы

Присущее Стрельцам свойство торопить события в этом году может привести к сомнительным последствиям. Звезды советуют представителям данного знака спешить медленно. Особенно если речь идет о вопросах быта и финансов. Старайтесь избегать чрезмерных трат, так как уже в первой половине года возможны непредвиденные расходы. А вот в делах любовных наступающий год наградит семейных Стрельцов идиллией в отношениях с партнером. Используйте это время, чтобы стать ближе друг к другу и прийти к общему знаменателю в спорных вопросах.

Козероги

Для Козерогов 2019 год будет очень ярким и насыщенным. Новые знакомства и спонтанные путешествия — далеко не все приятные сюрпризы, которые уготовил вам наступающий год. Но в отношениях с финансами стоит быть максимально бдительными. Есть большой риск денежных потерь из-за авантюрных решений и необдуманных инвестиций. В сфере личных отношений звезды советуют проявлять больше терпения — уладить начатые конфликты с партнером будет нелегко.

Водолеи

В этом году представители данного знака смогут подняться вверх по карьерной лестнице. Водолеи будут легко завоевывать расположение руководства и окружающих. Но не забывайте, что рабочие вопросы не должны мешать вашему общению с близкими людьми. В начале года ваши родные будут нуждаться в помощи и моральной поддержке. В конце весны и начале лета Водолеев ожидают романтические знакомства. Постарайтесь в это время уделить особое внимание своему гардеробу.

Рыбы

Наступающий год уготовил Рыбам немало приятных сюрпризов. Представители этого знака часто будут оказываться в нужное время в нужном месте, благодаря чему смогут серьезно продвинуться во всех своих начинаниях. В личной сфере у одиноких Рыб появится возможность заложить фундамент новых отношений. Старайтесь чаще выходить в свет и будьте более открытыми. Именно спонтанное знакомство может круто изменить вашу жизнь. А вот семейным представителям знака звезды советуют уделять больше внимания партнеру. Так как именно ваши занятость и отстраненность могут стать главными причинами ссор.

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