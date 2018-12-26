- 13:41 Россия обратилась с циничным обращением к Западу из-за кризиса в Азовском море
- 13:33 Пушилин осчастливил "народ Донбасса" щедрым "подарком"
- 13:29 Дети написали десятки трогательных писем пленным украинским морякам
- 13:26 Срыва выборов не будет: Ярош выступил с резким заявлением о военном положении в Украине
- 13:22 Из-за многокилометровых заторов закрыт въезд в Полтавскую область
- 13:16 «Динамо», «Шахтер», Россия: Хачериди прокомментировал слухи об уходе из ПАОКа
- 13:10 Рождественский обмен пленными на Донбассе: в Украине озвучили новые детали
- 13:03 Адвокатов четырех военнопленных украинских моряков обвиняют в служебных нарушениях
- 12:54 Демонтаж Шулявского моста снова перенесли: названа новая дата
- 12:40 Ломаченко рассказал, когда состоится бой с Майки Гарсией
Новогодние подарки от компании «Здоровье»
Фармацевтическая компания «Здоровье» продолжает осуществлять социальные инициативы в родном городе. В числе новогодних благотворительных проектов предприятия были подарки для воскресных школ харьковских православных храмов и ветеранских организаций.
В этом году от компании «Здоровье» подарки к Новому Году и Рождеству Христову были переданы Украинскому союзу ветеранов Афганистана, обществу ветеранов Киевского района г. Харькова, Ассоциации многодетных матерей г. Харькова «АММА», а также Союзу ветеранов АТО.
Также компания преподнесла подарки детям воскресных школ 8 православных храмов города.
«Мы всегда стараемся поддерживать людей, которые нуждаются в социальной опеке, не только в новогодние праздники. Ведь чтобы помочь, повод не нужен. А сейчас тем более рады проявить внимание, порадовать ветеранов и инвалидов войны, сделать их жизнь хоть немного легче. И, конечно, мы не обойдем вниманием детей, ведь Новый год — прежде всего детский праздник. Что касается подарков для православных воскресных школ, то компания „Здоровье“ занимает активную позицию в деле укрепления веры и развития духовной жизни харьковчан. Для нас это один из приоритетов», — подчеркнул Александр Доровской, председатель наблюдательного совета ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»
Ветер: 5 м/с 3
Давление: 743 мм