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Украина благая инициатива

Новогодние подарки от компании «Здоровье»

12:47 26 декабря 2018   18
Новогодние подарки от компании «Здоровье»

Фармацевтическая компания «Здоровье» продолжает осуществлять социальные инициативы в родном городе. В числе новогодних благотворительных проектов предприятия были подарки для воскресных школ харьковских православных храмов и ветеранских организаций.

В этом году от компании «Здоровье» подарки к Новому Году и Рождеству Христову были переданы Украинскому союзу ветеранов Афганистана, обществу ветеранов Киевского района г. Харькова, Ассоциации многодетных матерей г. Харькова «АММА», а также Союзу ветеранов АТО.

Также компания преподнесла подарки детям воскресных школ 8 православных храмов города.

«Мы всегда стараемся поддерживать людей, которые нуждаются в социальной опеке, не только в новогодние праздники. Ведь чтобы помочь, повод не нужен. А сейчас тем более рады проявить внимание, порадовать ветеранов и инвалидов войны, сделать их жизнь хоть немного легче. И, конечно, мы не обойдем вниманием детей, ведь Новый год — прежде всего детский праздник. Что касается подарков для православных воскресных школ, то компания „Здоровье“ занимает активную позицию в деле укрепления веры и развития духовной жизни харьковчан. Для нас это один из приоритетов», — подчеркнул Александр Доровской, председатель наблюдательного совета ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье».

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