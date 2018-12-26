Оруэллу и не снилось: росТВ поставили диагноз

Мир

Журналист «Новой газеты» Слава Тарощина подвела итоги телевизионного года в России: «Никакому Оруэллу не могла бы присниться новая историческая общность людей, управляющая великим народом непосредственно из телевизора. Здесь учат искусству ненависти (ко всему западному миру) и любви (к президенту и Крымскому мосту). Здесь учителя жизни предаются мордобою, обзаводятся ухоженными лицами в комплекте с дорогими костюмами, бесперебойно шутят, делятся домашними новостями».

«2018-й — ​год Соловьева. Он отметил юбилей и воспарил выше остальных. Его эфирные пределы неуклонно расширяются до двух, а то и трех часов ночи. Венцом ночного озаренья стал жанр проекта «Москва. Кремль. Путин»: рабочий график президента как житие святого и неиссякаемый источник оптимизма. Интонация липкой лести не отвратила зрителей от программы. Похоже, Соловьеву с коллегами удалось вывести отдельный антропологический подвид, неподвластный логике.

Главная новость, которая с годами становится все новей, — ​президент. В древности жизнь Руси определял земледельческий цикл, теперь — ​пресс-конференции Путина, уже не отличимые от его же прямых линий. Круговорот в природе вопросов и ответов подменили государственные институты. Разговор президента с народом перетекает в студии. Спецназ экспертов упоенно смакует каждое его слово. Визуальным символом уходящего года в памяти отпечатывается Яровая вся в белом, монотонно славящая главного человека, и Караулов — ​в слезах и тревоге: Владимир Владимирович — ​гарант, а кто его защитит? Выпуски новостей повторяют фрагменты разговора. На следующий день лучшие люди города под камеры делятся своими восторженными откликами от услышанного, дальше идут комментарии к откликам, подключаются Шейнины всех мастей и так — ​до следующего явления Путина народу. Государство, построенное из слов, лучше всего функционирует на лексическом уровне", — с горечью констатирует автор.

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«Важный итог года — ​трансформация лжи», — делает вывод Тарошина.

«Нырнув в телевизионные толковища, пытаюсь понять, чем особенно следует сегодня гордиться. Похоже, мыслью президента о необходимости прорыва, прыжка в новый технологический уклад. Ирония истории: ровно 90 лет назад 1929-й был объявлен Сталиным годом великого перелома. В стране усиливаются репрессии и вводятся хлебные карточки. Может, переломы, прорывы и прыжки не очень полезны нашему отечеству? Ведь прорывное развитие уже было озвучено высшими устами в мае. И тогда звучали восторги, лучезарные прогнозы. Лично Евгений Ревенко, в прошлом — ​звезда ТВ, в настоящем — ​звезда Госдумы, обещал непременно „выйти на рост“. Пока на рост не вышли, но, наверное, все впереди», — иронизирует журналист.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что российские пропагандисты пять лет используют жителей оккупированного Донбасса, ютящихся в бомбоубежище на окраине Донецка, для подготовки репортажей о «плохой Украине».

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