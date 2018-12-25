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Сенсационный фильм о приходе Путина к власти выложили в YouTube
Документальный фильм Виталия Манского «Свидетели Путина» запрещен в России. Основа картины — архивные кадры, сохранившиеся после съемок предвыборной ленты о Путине в 2000 году, который снимал тогда режиссер.
В центре сюжета один день — 25 марта. Тогда состоялись досрочные выборы президента России, поскольку накануне Нового года Борис Ельцин добровольно отказался от власти.
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Манский пытается найти ответы на вопросы, которые спустя 18 лет встали перед участниками той предвыборной кампании. Главное — почему большинство членов предвыборного штаба Путина вскоре ушли в оппозицию, во что превратилась при нем Россия
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в путинской России создали еще одну карательную структуру.
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