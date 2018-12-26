Санта-Клаус потерял свои вещи в центре Одессы (фото)

Украина

Во вторник, 25 декабря, на Приморском бульваре в Одессе было многолюдно. Здесь у подножия памятника знаменитому градоначальнику Дюку де Ришелье, возле Потемкинской лестницы, открыли арт-елку. Это веселое действо сопровождалось типичной одесской музыкой в исполнении Санта-Клаусов — муниципального духового оркестра.

Необычная елка выросла неподалеку от памятника Дюку, здесь же — светящийся символ Рождества — разноцветная двенадцатиконечная звезда. На ступеньках Потемкинской лестницы расположилась инсталляция «Потерянные вещи Санта-Клауса»: гигантские подарки, ярко-красные колпак и валенок. На эти объекты ушло порядка десяти тысяч метров всевозможных кабелей и около ста тысяч светодиодов.

По словам организаторов, «созданием таких инсталляций в Украине не занимается никто, а наша звезда претендует на занесение в Книгу рекордов Украины».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об открытии главной елки Одессы. На празднике подарки детям раздавали иностранные Деды Морозы.

«ФАКТЫ» также писали о необычном автопараде, который у строили в Одессе. В честь Дня святого Николая по городу проехали украшенные новогодними гирляндами троллейбусы.

Кроме того, как сообщалось ранее, новогоднюю елку в центре Киева, на Софийской площади, признали одной из самых красивых в Европе.

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