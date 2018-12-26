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В Киеве наглых воровок сняли на видео прямо во время кражи в кафетерии
В центре Киева в одном небольшом кафе две женщины вытащили у покупателя кошелек. Видео 26 декабря в Facebook опубликовал ресурс «Киев Оперативный».
На ролике видно, как мужчина-покупатель разговаривает с продавцом. В это время в кафетерий заходят две женщины. Одна из них близко подходит к покупателю и прикрываясь висящим на сумке платком пытается вытащить у него из кармана кошелек. В результате нескольких попыток воровке это удается и она выходит из заведения. Ее сообщница наблюдает за происходящим, затем проходит по залу и тоже уходит.
«Сегодня в одном из кафетериев Печерского района женщины профессионально украли кошелек у покупателя. Если Вам известны эти лица, пожалуйста, сообщите нам в личные сообщения», — пишет «Киев Оперативный».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о неизвестных, которые воровали в магазинах Киева элитный алкоголь. В одну «ходку» группа мужчин вынесла из супермаркета на столичной Оболони дорогостоящие спиртные напитки на общую сумму 21,5 тысячи гривен.
Также сообщалось, что в Киеве в магазине возле метро «Академгородок» воровка за считанные секунды сняла понравившийся товар с вешалки, спрятала его под одеждой и благополучно покинула торговый павильон. Еще одна воровка телефонов «работала» в магазинах текстиля, обкрадывая увлеченных процессом покупки клиентов.
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