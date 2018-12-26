Сломала челюсть об ратрак: подробности страшного ЧП с туристкой на Драгобрате

Происшествия

На закарпатском курорте Драгобрат произошло ЧП — туристка из Киева попала под машину по утрамбовке снега (ратрак — ред.). После произошедшего девушка оказалась в реанимации. Друзья пострадавшей, которые в момент произошедшего находились рядом, утверждают, что водитель ратрака не заметил ее и сбил. Водитель ратрака, в свою очередь, утверждает, что девушка каталась в неположенном месте и сама въехала в его машину.

Друг пострадавшей киевлянки Татьяны Владимир рассказал «ФАКТАМ» подробности произошедшего. По его словам, девушку повезли в Киев на реанимобиле. Предыдущие два дня она провела в больнице в Рахове. Предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, закрытый перелом нижней челюсти и ушиб грудной клетки.

- Не исключено, что понадобятся операции, — сообщил «ФАКТАМ» Владимир. — У Тани сильно пострадало лицо. Обследования в Киеве покажут, что делать дальше. Сейчас Таня в сознании, но мы пока стараемся не говорить с ней о произошедшем, чтобы лишний раз не травмировать. Она чудом осталась жива. Ратрак — это огромная махина, он мог полностью ее раздавить. Возможно, спасло то, что там был глубокий снег и Таня была в лыжной защите, в шлеме…

Владимир сказал, что они компанией приехали в Драгобрат на выходные. Приехали 23 декабря, а уже 25-го должны были вернуться в Киев. 23 декабря, когда случилась трагедия, катались не на лыжной трассе, а по заснеженной дороге (такое катание называется фрирайдом). Владимир утверждает, что они были осторожны.

- По этой дороге катаются многие лыжники и сноубордисты, — сказал «ФАКТАМ» Владимир. — На место, где это случилось, Таня приехала раньше, чем я. Она спустилась и присела, чтобы снять доску. В этот момент на нее наехал ратрак. Водитель, очевидно, ее не заметил. Начал сдавать назад и наехал на нее. Это видели свидетели. Даже если Таня была рядом с ратраком, водитель должен был быть внимателен. Как можно было не заметить человека?

Я спустился через четыре минуты. В этот момент ратрак, наехавший на Таню, уже отъезжал. Таня лежала на снегу, ее лицо было в крови. Она кричала от боли… В первую очередь нужно было забрать ее с дороги. Спасибо хозяину соседней гостиницы, который помог с носилками. В общей сложности дорога до больницы в Рахове заняла два часа. 40 минут Таню спускали на УАЗике вниз, где ее потом забрала «скорая».

Когда Таню привезли в больницу, врачи называли ее состояние тяжелым. Пострадавшую положили в реанимацию.

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По словам Владимира, в ратраке было два человека.

- Один из них — совладелец отеля, находящегося неподалеку от дороги, где случилось ЧП, — рассказал Владимир. — Он же является владельцем ратрака. С ним был еще один человек. Кто из этих двоих был за рулем, я точно не знаю. Но не понимаю, почему они уехали с места происшествия и даже не попытались оказать Тане помощь. Полиция допрашивала их уже потом. Мы, друзья Тани, тоже дали показания. Насколько я знаю, опрашивали и других свидетелей. Мы обратились за помощью к журналистам, потому что боимся, что дело могут замять. Местные жители говорят, что владелец ратрака — достаточно влиятельный человек, у него хорошие связи. А он утверждает, будто бы Таня сама врезалась в его машину. Это неправда.

Владелец ратрака Игорь Борисяк рассказал «ФАКТАМ» свою версию случившегося. По ее словам, девушка каталась в неположенном месте и сама врезалась в машину по утрамбовке снега.

- Сейчас ее друзья пытаются сделать меня виноватым, — сказал «ФАКТАМ» Игорь Борисяк. — Но все было совсем не так, как они рассказывают. Во-первых подчеркну, что это была не лыжная трасса, а дорога общего пользования. Я ее расчищал. Со мной в ратраке ехал мой сосед, и он тоже видел, что на самом деле произошло. Я, как и положено, подавал предупреждающие световые и звуковые сигналы. Эти ребята катались компанией. Сначала я увидел, как прямо за мной едет на сноуборде парень. Он объехал ратрак слева и остановился. Делать такое категорически запрещено! Я тоже остановился и начал на него кричать: «Ты что делаешь? Не понимаешь, что рискуешь жизнью?!» Ратрак стоял, я не двигался с места. Потом увидел, что на снегу сидит девушка. Она, как и этот парень, ехала сзади. Но он смог меня объехать, а она нет. Она врезалась в ратрак сзади и упала. А ее друзья начали мне кричать: «Вы переехали человека!» Но я ведь стоял на месте!

К тому же, можете себе представить, что бы было, если бы я действительно ее переехал? Машина весит 12 тонн! Человека разорвало бы на куски. А она получила травмы лица. Насколько мне известно, у нее перелом нижней челюсти и ушиб переносицы. Фреза находится как раз на уровне человеческого роста. Девушка в нее и врезалась. Травматолог сказал, что это был удар о тупой металлический предмет. Кроме того, уже известно, что девушка была выпивши.

Ратрак весит 12 тонн

На вопрос о том, почему уехал с места происшествия, Игорь Борисяк сказал:

- Я сам никуда не уезжал и тем более не пытался скрыться. Друг пострадавшей сам попросил меня убрать машину, чтобы могла подъехать «скорая». «Скорых», кстати, приезжало две: к девушке и ко мне. Представьте мое состояние, когда мне сказали, что я раздавил человека… У меня больное сердце, я десять лет стою на учете в Институте Шалимова. И, кстати, первая помощь пришла именно из моего дома. У меня отдыхал хирург из Одессы, который уже через пять минут был возле пострадавшей и пытался оказать ей помощь. Что касается этих ребят, то они нарушили все существующие правила безопасности. Если едет ратрак, человек ни в коем случае не должен ехать слишком близко или пытаться обогнать машину.

Сейчас в случившемся разбирается полиция. Открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло телесные повреждения». Как сообщали «ФАКТЫ», полиция сейчас опрашивает свидетелей случившегося, а сама потерпевшая пока дать показания не может.

Еще раньше «ФАКТЫ» рассказывали об украинских туристах, пострадавших на горнолыжном курорте в Гудаури в Грузии. Кресла канатной дороги, в которых находились туристы, съехали вниз и столкнулись. У одной из пострадавших оказалось пробито легкое.

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