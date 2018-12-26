Аэропорт "Николаев" возобновил работу (фото, видео)

Общество

Скандально известный аэропорт Николаева , который возглавлял трагически погибший бывший герой АТО, летчик Владислав Волошин , принял первый рейс из Киева авиакомпании Dream Wind, которая, как предполагается, будет выполнять перелеты по этому маршруту на регулярной основе.

Как сообщает местное издание «Новости N» , Boeing 737−300 приземлился в Николаеве в 10:06.

Сегодня также состоялся и первый международный рейс из аэропорта Николаев. Чартерный перелет в Шарм-эль-Шейх выполнила украинская авиакомпания — SkyUp. В Египет улетели 184 пассажира.

За час-полтора до вылета самолета в здании аэровокзала было непривычно людно — пассажиры проходили регистрацию, пользовались услугами кафе на втором этаже и готовились к выходу на посадку.

Обещается, что рейс «Шарм-эль-Шейх» станет регулярным — полеты будут осуществляться по средам. Следующий запланирован на 2 января.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из-за сложных погодных условий Международный аэропорт «Львов» им. Даниила Галицкого и столичный аэропорт «Киев» им. Сикорского не смогли принять и отправить ряд авиарейсов.

Также сообщалось, что крупнейший украинский аэропорт «Борисполь» ввел запрет на обработку импортных грузов в период с 24 декабря по 4 января.

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