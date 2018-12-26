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Аэропорт "Николаев" возобновил работу (фото, видео)
Скандально известный аэропорт Николаева, который возглавлял трагически погибший бывший герой АТО, летчик Владислав Волошин, принял первый рейс из Киева авиакомпании Dream Wind, которая, как предполагается, будет выполнять перелеты по этому маршруту на регулярной основе.
Как сообщает местное издание «Новости N», Boeing 737−300 приземлился в Николаеве в 10:06.
Сегодня также состоялся и первый международный рейс из аэропорта Николаев. Чартерный перелет в Шарм-эль-Шейх выполнила украинская авиакомпания — SkyUp. В Египет улетели 184 пассажира.
За час-полтора до вылета самолета в здании аэровокзала было непривычно людно — пассажиры проходили регистрацию, пользовались услугами кафе на втором этаже и готовились к выходу на посадку.
Обещается, что рейс «Шарм-эль-Шейх» станет регулярным — полеты будут осуществляться по средам. Следующий запланирован на 2 января.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из-за сложных погодных условий Международный аэропорт «Львов» им. Даниила Галицкого и столичный аэропорт «Киев» им. Сикорского не смогли принять и отправить ряд авиарейсов.
Также сообщалось, что крупнейший украинский аэропорт «Борисполь» ввел запрет на обработку импортных грузов в период с 24 декабря по 4 января.
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