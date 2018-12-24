В Украине возникла проблема с доставкой посылок из-за границы: названа причина

Украина

Крупнейший украинский аэропорт «Борисполь» ввел эмбарго на обработку импортных грузов в период с 24 декабря по 4 января. Об этом сообщила директор департамента международных операций «Укрпочты» Юлия Павленко, констатировав при этом, что предновогоднее нагрузки оказалось слишком большими для «Борисполя».

Как разъяснила Павленко в комментарии изданию AIN.ua, от грузового коллапса пострадали и другие почтовые операторы, которые отправляют грузы через «Борисполь».

Временное эмбарго, которое ввел аэропорт, призвано сосредоточить все имеющиеся ресурсы, чтобы обработать и выдать все грузы, которые уже застряли на территории грузового терминала аэропорта.

Напомним, «ФАКТЫ» сообщали, что в аэропорту «Борисполь» оказалась заблокированной работа грузового терминала — на площадке под открытым небом скопилось более 200 тонн грузов, а авиакомпании приостанавливали грузовые рейсы в аэропорт. В сети появились красноречивые фото с территории терминала. Очевидцы сообщили, что под снегом оказались важные документы, в т. ч. дипломатическая почта.

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