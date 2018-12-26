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Снегопад в Украине: как работают аэропорты
Из-за сложных погодных условий Международный аэропорт «Львов» им. Даниила Галицкого и столичный аэропорт «Киев» им. Сикорского не смогли принять и отправить ряд рейсов. Об этом сообщается на официальных сайтах аэропортов.
Так рейс авиакомпании AZUR AIR UKRAINE маршрутом Шарм-эль-Шейх — Львов приземлился в аэропорту «Борисполь».
Самолет этой же авиакомпании не вылетел по расписанию из Львова в Шарм-эль-Шейх. Отменен рейс в Венецию (время вылета в 15:00).
Также еще не приземлился самолет из Стамбула (время прибытия — 15:45) и авиалайнер из Венеции (время прибытия — 14:10).
«Рейс LOT757 Варшава — Львов сел на запасной аэропорт Варшавы. Рейсы LOT758 Львов — Варшава отменены», — говорится в сообщении.
В столичном аэропорту «Киев» из-за снегопада отменили рейсы в Шарм-эль-Шейх (SQP №№ 7101, 7103, 7107, 7115). Также отменен рейс РС 1723 в Анкару.
Из Шарм-эль-Шейха отменили рейсы в Жуляны SQP №№ 7102, 7106. Отменен рейс из Анкары (РС 1722). Задерживается самолет из Минска (рейс 2829).
Напомним, за сутки в Украине выпало до 60 см снега. Движение крупногабаритного и общественного транспорта ограничено в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях. А с 11:00 26 декабря въезд в Полтавскую область вообще закрыли. Трасса Киев — Харьков стоит в километровых пробках.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о проблемах в столичном аэропорту «Киев», в котором по метеоусловиям отменили прилет нескольких рейсов из Турции, Польши и Египта. Также были отменены и вылеты из столицы по этим направлениям.
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