Лукашенко может допустить поглощение Беларуси Россией при одном условии, — Игар Тышкевич

Политика

Россия теряет еще один «братский народ». Отныне РФ для Беларуси является ключевым внешним партнером. «Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», — заявил президент Беларуси Александр Лукашенко перед встречей с Владимиром Путиным, которая состоялась 25 декабря в Москве.

Итоги встречи стороны оценивают неоднозначно. Так, первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что россияне с белорусами «не настолько уж и братья», намекнув, что Лукашенко всеми силами мешает интеграции Беларуси и России, не выполняет условия договора о Союзном государстве и вообще наводнил Россию нелегальными товарами, из-за чего доверие к нему потеряно. И Путин, и сам Лукашенко до и после встречи говорили о наличии как прогресса в отношениях, так и возникающих трудностей и проблем.

В то же время Лукашенко сказал: «И на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписаны многие соглашения. По всем направлениям были приняты определенные планы. Мы вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка, идем к формированию общего правового пространства Союзного государства». Эти слова некоторые эксперты трактуют как сдачу независимости Беларуси. Мол, заявить такое белорусский президент мог только после того, как выторговал у Путина приемлемые для себя после окончательного объединения условия и гарантии.

После четырехчасовых переговоров и обеда тет-а-тет 25 декабря общего заявления двух президентов не последовало. Прозвучала лишь информация, что до Нового года Путин и Лукашенко встретятся еще раз — уже 13-й за год. Что происходит в отношениях России и Беларуси, «ФАКТЫ» попросили ответить белорусского политика Павла Севярынца, которого называют наиболее вероятным кандидатом от оппозиции на президентский выборах 2020 года в Беларуси, а также Игара Тышкевича, эксперта Украинского института будущего, переехавшего в Украину из Беларуси.

— Если коротко, Москва решила дожать Лукашенко, он выкручивается как может. Хотя именно он создавал эту систему, — считает Павел Севярынец. — Москве нужны оставшиеся куски белорусской независимости, и она их требует. Валюта, базы, граница. Лукашенко, как всегда, пугает: уйду на Запад, позову китайцев, но хозяином тут останусь. К сожалению, реальной защиты независимости мы пока не видим, только слова. Опять идет торг, только более жесткий. У Москвы новый рычаг: оболваненные российским телевизором массы белорусов после 2014 года могут и поддержать Путина.

На месте Лукашенко я разрывал бы все так называемые союзные соглашения, перекрывал бы кремлевские каналы и платил бы полную цену за газ. Это и есть независимость. Однако мой прогноз: торг окончится промежуточной сделкой, которая не удовлетворит никого, весной будет новый клинч.

— Исходя из того, что нет никаких официальных заявлений, они в очередной раз не договорились. Напомню: с августа это уже пятая встреча Лукашенко и Путина, на которой пытаются достичь какого-то общего знаменателя по энергетическим вопросам. Для Российской Федерации сегодня критично важно «застолбить» свое присутствие в белорусской экономике, — рассказал «ФАКТАМ» Игар Тышкевич.

В настоящее время российские инвестиции сосредоточены преимущественно в газотранспортной сфере: условно говоря, Беларусь продала магистральный газопровод — и все. В доминирующих мощностях, прежде всего в энергетике, российских денег практически нет. Поэтому России крайне необходимо войти в ключевые отрасли белорусской экономики.

Если говорить о «сдаче белорусской независимости» и т. п. , то пока что идет речь о попытке возобновления работы по Договору о создании союзного государства. Особо ретивым «зрадоманам» и любителям паниковать я рекомендую изучить матчасть: Договор о создании Союзного государства Беларуси и России от 1999 года и Договор о создании Европейского союза. И сравнить тексты этих документов.

Договор о Союзном государстве предусматривает, в частности, гармонизацию налогового, таможенного законодательства, создание единой валютной системы еще в 2006 году… Но именно Республика Беларусь выхолащивала все договоренности. Учитывая процессы, идущие в Беларуси, Путин понимает, что времени пикового влияния на события в этой стране остается не так много.

На следующие два года приходятся максимальные выплаты по внешним долгам Беларуси. И надо учитывать, что РБ рефинансирует долг и Россия уже не контролирует даже половины внешнего долга Беларуси. Со сдачей в эксплуатацию белорусской АЭС будет закупаться меньше российского газа. Существует и еще несколько позиций, из-за которых Россия, понимая, что не так много времени у нее осталось, спешит компенсировать уменьшение своего влияния, а именно: закрепиться в определенных отраслях белорусской экономики. Для этого и используется единственный документ прямого действия, который у нее есть, — этот договор 1999 года.

В Беларуси понимают, что если сейчас пойти на попятную, то все предыдущие попытки балансирования и постепенного уменьшения российского влияния могут оказаться бесполезными, потому что Россия получит новые рычаги влияния на события в Беларуси. В связи с этим и проводятся встречи Путина и Лукашенко.

Посмотрим, что было заявлено. Разработка новой формулы цены на газ с 2020 года показывает, что Россия отходит от долгосрочных контрактов и договоренности по газу нет. Создание рабочей группы. Такие группы работали уже давно — с того момента, как нефтегазовый спор между Беларусью и Россией вошел в активную фазу.

— Если вернуться к договорам о Союзном государстве и Евросоюзе. Они довольно похожи…

— Договор о Союзном государстве — фактически калька договора о Евросоюзе. Вопрос в том, как воспринимать. Евро, общее Шенгенское пространство, общая налоговая политика, граничные размеры внешнего долга, квоты на производство отдельных продуктов и т. п. — это утрата суверенитета стран Еврозоны?

Отдельные журналисты говорят, что реализация договора приведет к утрате Беларусью государственного суверенитета. Россия утверждает, что такой союз ведет к взаимному экономическому развитию. Беларусь на это смотрит немножко по-другому. С одной стороны, публично заявляется, что союз будет способствовать развитию экономики. С другой стороны, основное для Беларуси в союзе — это доступ к российскому рынку и дешевому российскому сырью.

— Периодически всплывает мнение, что вследствие интеграции Беларуси и России Лукашенко окажется на позиции губернатора…

— Об этом говорится с 2000 года. Но Лукашенко не Янукович, для которого на первом месте были деньги. Для белорусского президента важнее власть. Деньги и признание — всего лишь средства обеспечения власти. Этим он похож на Юлию Тимошенко. Функционал губернатора его абсолютно не удовлетворяет. А учитывая количество врагов и недоброжелателей по бизнесу и политике, потеря власти смертельно опасна для Лукашенко.

Поглощение Россией Беларуси Лукашенко может допустить в одном и только в одном варианте, к которому он шел при разработке союзного договора: когда президентская власть в России ослабнет и когда путем объединения двух государств Лукашенко получит шанс возглавить это объединение. Пока этого шанса у него нет, он будет всеми силами противиться политической интеграции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у России есть несколько планов по захвату Беларуси, однако крымский сценарий в этой стране невозможен.

Фото kremlin.ru

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