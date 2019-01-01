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Реформа аптек и свободный рынок электроэнергии: что изменится для бизнеса с 1 января

С 1 января в Украине вступят в силу ряд новшеств, которые призваны изменить жизнь простых украинцев. Кроме преобразований в социальной сфере, определенные нововведения ожидают и бизнес. «ФАКТЫ» рассказывают, что нужно знать об этом предпринимателям.

Плательщики единого налога, до сих пор не использовавшие кассовые аппараты при продаже лекарств и медицинских изделий, с 1 января должны будут все же установить регистраторы расчетных операций (РРО). Коснется это в основном физлиц-предпринимателей, содержащих небольшие сельские аптеки. Городские аптеки с большими оборотами уже давно оснащены кассовыми аппаратами.

Связано это с тем, что ранее не подлежавшие возврату лекарства и медицинские изделия с нового года подпадают под действие Закона Украины «О защите прав потребителей». Теперь, предъявив чек кассового аппарата, покупатели могут потребовать вернуть деньги за некачественные лекарства или заменить медпрепарат на такой же или его аналог. Иногда для этого, правда, может понадобиться дополнительное время для проверки качества товара. Утешением для бизнесменов, торгующих медицинскими товарами и лекарствами, может послужить то, что им еще на год продлили срок, на протяжении которого фармацевтическая продукция, закупленная через международные организации, не облагается НДС.

Процецедура введения свободного рынка электроэнергии пока что дает время на раскачку бытовым потребителям. Тарифы на электричество для них государство обещает какое-то время не менять. Стоимость электроэнергии лишь разобьют в квитанциях на две графы.

Коммерческим же потребителям нужно было заранее определиться с поставщиками. Для тех, кто не успел подписать договор до 11 декабря, Кабмин утвердил «поставщика последней надежды». Им на период с 1 января 2019 по 1 января 2021 года стало госпредприятие «Укринтерэнерго», которое будет закупать электроэнергию на оптовом рынке и поставлять ее потребителям.

Поставщик последней надежды не имеет права отказать в подписании договора. Он обязан поставлять электричество в течении 90 дней тем, кто не успел определиться с поставщиком, чьи поставщики оказались банкротами, не выполняют обязательства и т. п.

НКРЭКУ установила на 2019 год фиксированный тариф на его услуги — 486,06 грн/МВт-ч (без НДС). Отметим, что при заключении договоров в обычном режиме (не «последней надежды») на первый квартал 2019 года «Укринтерэнерго» установил тариф в 90 грн/МВт-ч (без НДС).

В результате цену электричества для конечного потребителя составит сумма трех тарифов: собственно стоимость электроэнергии на оптовом рынке (сейчас 1219,16—1544,48 грн/МВт-ч в зависимости от тарифа), а также утвержденные НКРЕКУ с 1 января цены на услуги каждого из поставщиков (52,38—118,63 грн/МВт-ч) и услуги по распределению электроэнергии (12,20—838,69 грн/МВт-ч — в зависимости от энергораспределительной компании и класса напряжения). Эта сумма увеличится также за счет НДС.

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Правительство также обещает в очередной раз изменить систему проверок предприятий. По словам Владимира Гройсмана, с 1 января проверок «по формальному принципу больше не будет. Главным критерием станет безопасность бизнеса для людей».

Проверки будут осуществляться контролерами, у которых с собой должны быть чек-листы конкретных рисков деятельности проверяемых компаний. Кроме того, инспектирование должно проводиться по предварительно составленному плану. Узнать, когда и по какой причине их будут проверять, бизнесмены смогут на сайте.

Подробнее о том, что изменится для украинцев в социальной сфере читайте здесь.

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