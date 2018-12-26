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Сходит с ума: появились тревожные сведения о состоянии здоровья украинского узника Кремля
Украинский политический заключенній Станислав Клых уже пять лет не виделся со своей семьей. Об єтом сообщили на странице посольства Украины в Великобритании в Twitter.
«Приговоренный к 20 годам лишения свободы по лживым обвинениям в России украинский политзаключенный Станислав Клих не видел своих жену, сына и пожилых родителей в течение пяти лет», — говорится в сообщении.
В посольстве подчеркнули, что 34-летний узник Кремля находится под сильным психологическим давлением, а по словам его адвоката, Клых медленно сходит с ума.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Клых пожаловался на здоровье и не верит, что сможет выйти на свободу.
Напомним, Клыха в России приговорили к 20 годам тюрьмы якобы за участие в боях в Чечне в 1994 году. Якобы Клых вместе с другим украинцем Николаем Карпюком убил и ранил несколько десятков российских солдат.
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