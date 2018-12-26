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Политика

Сходит с ума: появились тревожные сведения о состоянии здоровья украинского узника Кремля

23:23 26 декабря 2018   37
Станислав Клых
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский политический заключенній Станислав Клых уже пять лет не виделся со своей семьей. Об єтом сообщили на странице посольства Украины в Великобритании в Twitter.

«Приговоренный к 20 годам лишения свободы по лживым обвинениям в России украинский политзаключенный Станислав Клих не видел своих жену, сына и пожилых родителей в течение пяти лет», — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что 34-летний узник Кремля находится под сильным психологическим давлением, а по словам его адвоката, Клых медленно сходит с ума.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Клых пожаловался на здоровье и не верит, что сможет выйти на свободу.

Напомним, Клыха в России приговорили к 20 годам тюрьмы якобы за участие в боях в Чечне в 1994 году. Якобы Клых вместе с другим украинцем Николаем Карпюком убил и ранил несколько десятков российских солдат.

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