Скандал в королевской семье: Елизавета II сделала «выволочку» внуку из-за дорогого подарка

Мир

Королева Елизавета II отчитала своего внука принца Гарри из-за того, что он выбрал для супруги Меган Маркл слишком дорогой рождественский подарок. Об этом сообщает «Без Табу».

Королеву возмутило то, что Гарри всегда «потакает всем желаниям, нуждам и прихотям своей жены». Более того: чтобы угодить беременной Меган Маркл, герцог Сассекский, как оказалось, даже лично обратился к королевскому ювелиру.

Принц заказал у мастера кольцо с тремя драгоценными камнями — два по 2,5 и один в 1,5 карата. По мнению Гарри, дорогостоящие украшения символизируют его с Маркл и их будущего ребенка, который появится весной.

Но дело в том, что подобные драгоценные подарки в королевской семье дарят только на какие-либо годовщины, но никак не на Рождество или в честь рождения малыша. Ювелир, который хорошо знает устав монаршей семьи, попытался отговорить Гарри, но тот не захотел его слушать.

В результате, о выборе подарка для Меган узнал принц Чарльз, а позже новости дошли и до Елизаветы II. И если принц Уэльский решил не влезать в семейные дела Гарри и Меган, то королева не смогла оставить это в стороне.

«Королева напомнила внуку, что он должен придерживаться традиций и прекратить потакать всем желаниям, нуждам и прихотям своей жены», — рассказал инсайдер. Источник также добавил, что принц не послушал бабушку, и Маркл в результате получила свой подарок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Меган Маркл довела Кейт Миддлтон до слез.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter