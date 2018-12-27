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София Ротару впервые за долгое время выступила в Киеве и поразила внешним видом (фото)
Народная артистка СССР и Украины София Ротару порадовала украинцев выступлением в столице, которое состоялось впервые за долгое время. Любимица публики приняла участие в съемках новогоднего музыкального концерта, который будет транслироваться в новогоднюю ночь на одном из телеканалов, пишет «Политека».
Сообщается, что съемки концерта проходили на киностудии имени Александра Довженко. Помимо народной артистки, которая в возрасте 71-го года порадовала своим внешним видом, в концерте приняли участие популярные украинские артисты — Олег Винник, Оля Полякова, Настя Каменских, Monatik, Макс Барских и другие.
Вечно молодая артистка, которая отказалась от частных выступлений и концертов в России, презентовала на сцене новую новогоднюю композицию.
Под снимками Софии Ротару, которые были обнародованы в Instagram, украинцы оставили множество теплых комментариев. Фанаты артистки не перестают удивляться, как ей удается оставаться такой молодой в ее возрасте.
«Платье шикарное, а София еще прекрасней и не перестает удивлять!», «Любимая», «Вы очаровательны, София Михайловна»,— пишут они в комментариях под публикациями в социальной сети.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народная артистка Украины София Ротару не на шутку разозлила российских ура-патриотов своим решением по выступлению на концерте «Песня года». Как известно, из-за введения военного положения в Украине Ротару отказалась ехать в Россию на запланированный концерт. После этого появилась мгновенная реакция со стороны российской Госдумы, которая может поставить крест на выступлениях нашей артистки на территории РФ.
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