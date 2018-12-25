27 декабря 2018

С большой тревогой слежу за сообщениями, поступающими в последние дни из Индонезии. И не только потому, что в своё время несколько раз приходилось бывать в тех необычных местах на краю света. Переживаю из-за цунами, обрушившего огромные волны на прибрежные посёлки и города десятков индонезийских островов. Казалось бы, где Индонезия и где Украина — стоит ли так беспокоиться? Совершенно ведь очевидно, что нас трагические события, происходящие сейчас в тех краях, не коснутся никак. Причина моих тревог связана с событиями давно минувших лет.

В такие же предпраздничные дни, накануне Нового 2004-го года, мы с детьми готовились тогда ещё в первый раз лететь на отдых в Таиланд. Чемоданы были собраны, авиабилеты с паспортами проверены. Оставалось только перед дальней дорогой сходить в церковь… Что мы и сделали, отправившись всей семьёй на воскресную службу.

Всё уже подходило к концу, когда вдруг моей супруге стало плохо. Очень плохо. Нужно было немедленно обращаться к врачам. Из старого глухого села в Киевской области, где находилась церквушка, мы до столичной фирмы ''Борис'' добрались за считанные минуты. Нельзя было терять драгоценное время, необходимое для определения причины внезапно появившейся боли. К счастью, знакомый хирург оказался на месте. И вердикт его был твёрдым, не принимающим никаких возражений: острый приступ аппендицита требует проведения немедленной операции. А у нас чемоданы собраны и дети ждут-не дождутся начала увлекательного путешествия…

Но выбора не было. Никакого. Слава Богу, операция прошла успешно. Теперь нужно было восстанавливаться, на какое-то время забыв о Таиланде. Вот только он сам о себе напомнил. На следующий день, как раз в то время, когда мы — по расписанию нашей поездки — должны были уже расселиться в прибрежной гостинице на острове Пхукет, цунами, возникшее из-за сильнейшего землетрясения в районе индонезийского острова Суматра, успело пересечь Тихий океан — и с беспощадной силой обрушиться на Пхукет и другие острова Таиланда! Круша всё на своём пути, мощные волны разрушали гостиницы и жилые дома, 15-метровой высоты потоком увлекали за собой в океанскую пучину тысячи машин и десятки тысяч беспомощных людей и животных. Очевидцы рассказывали, что огромные слоны, жалобно трубя, неслись в одном потоке с вырванными с корнем высоченными пальмами…

То памятное землетрясение и вызванное им цунами явилось причиной гибели около 400 тысяч человек. Каждый год накануне новогодних праздников с ужасом думаю о том, что мы могли оказаться в эпицентре трагедии вселенского масштаба. Именно вселенского. Ведь специалисты позже назвали то землетрясение одним из трех самых мощных за всю историю наблюдений, а цунами 2004 года было признано самым разрушительным и смертоносным в современной истории.

Кто-то может упрекнуть меня тем, что, дескать, стоит ли вспоминать о том, чего так и не случилось. И будет по-своему прав. Зачем бередить раны, так и не нанесённые бедой? И всё-таки… Вспоминаю и буду вспоминать всегда. С благодарностью судьбе и Господу за то, что уберёг нас от несчастья, которое могло случиться. За то, что бережёт и опекает всех, кто в этом нуждается, — настолько, насколько это возможно. Если мы ещё и сами умеем прислушиваться к знакам судьбы и ценить каждый Божий день, подаренный нам на этой земле… И сейчас для нас именно такое время — время благодарения.

А сегодняшним именинникам позвольте, как обычно, пожелать добра и счастья. И удачи. Она ещё никому не мешала. Как всегда, искренне ваш.