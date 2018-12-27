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В Украине появятся станции Tesla Supercharger: что об этом известно
В 2019 году в Украине появятся первые зарядные станции для электрокаров Tesla Supercharger. Об этом в Twitter написал учредитель компании Илон Маск, отвечая на вопрос, почему фирменных зарядных станций нет в Ирландии.
«Зарядные станции появятся на 100% территории Европы в следующем году. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции», — написал Маск.
В соответствии с информацией на сайте Tesla, зарядные станции Supercharger должны быть установлены на границе Ровенской и Львовской областей, а также под Житомиром.
В Украине с радостью восприняли информацию от Маска.
«Хорошие новости! Украинцы рады приветствовать Tesla. Начнем с с Supercharger’ов», — написал в своем Twitter министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Напомним, в середине декабря 2018 года Tesla открыла прием заказов на электромобили для покупателей из Украины.
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