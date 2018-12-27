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Умер известный российский актер и признанный мастер дубляжа
Во вторник, 25 декабря, в Москве скончался известный советский и российский актер Дмитрий Матвеев. Ему было 65 лет. Дмитрий Николаевич дебютировал в знаменитом фильме «Осенний марафон» в роли зятя Бузыкина (Олег Басилашвили). А его последним появлением на экране стала небольшая роль участкового в фильме «Старшая дочь» (2015 год).
Дмитрий Матвеев родился 13 марта 1953 года в Потсдаме (тогда ГДР). Его родители служили в советском театре. Отец был машинистом сцены, мать — гримером. Вернувшись в Советский Союз, семья обосновалась в Москве. В 1981 году Дмитрий окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК). Учился он в мастерской Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой. По распределению попал на «Мосфильм».
В общей сложности Матвеев сыграл более чем в 30 фильмах. Лучшей считается его роль начальник пограничной заставы в картине «Государственная граница. Год сорок первый».
В 90-х, когда российский кинематограф переживал затяжной кризис, Дмитрий Николаевич занялся дубляжом иностранных фильмов и сериалов. Его голосом говорили десятки зарубежных звезд — Сильвестр Сталлоне в «Рокки» и «Убийцах», Мел Гибсон в «Безумном Максе» и «Смертельном оружии», Кристофер Ламберт в «Горце», Вин Дизель в «Спасении рядового Райана» и «Черной дыре», Арнольд Шварценеггер в «Хищнике» и «Терминаторе». И это далеко не полный список.
Кроме того, голос Матвеева звучал в ряде популярных телевизионных программ — «Дородный патруль» на ТВ6, «Петровка, 38» на ТВЦ, «Операция» и «Час пик» на ОРТ (ныне Первый канал).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти известного советского актера Николая Караченцова. Он скончался в возрасте 73 лет 26 октября.
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