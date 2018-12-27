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2018 год стремительно приближается к концу. И так уж повелось, что Новый год —это время подведения итогов года старого. Для своей страны, России, и для ее граждан подвел итоги уходящего 2018-го Дмитрий Быков, известный российский литератор и публицист:

«Новогоднее обращение

Поговорим о себе, а не о стране, потому что в стране еще некоторое время не будет ничего нового, включая Новый год, чисто символический.

Дорогие друзья!

Масштабные ухудшения возможны по всем направлениям и в любой момент: большая война, серьезное подорожание, запрет на обмен валюты или заграничные поездки. Это легко, это запросто. Улучшений ждать неоткуда, власть весь этот год — и лет десять предыдущих — прицельно занималась тем, что отнимала иллюзии. Тоже дело хорошее. Власть давно существует отдельно от страны: когда вы нужны ей — она вас использует, когда она нужна вам — ее нет дома. Так обстоит дело почти везде, но кое-где в мире хотя бы ради порядка выдумывают планы, намечают цели, показательно заботятся о благе народа. Наша власть отказалась от любых форм лицемерия, не прикидывается даже миролюбивой, и за это ей тоже спасибо. Хватит с ней соотноситься, хватит принимать ее в расчет — ничего, кроме репрессий или массовой отправки детей на фронт, от нее ждать не приходится. В России в этом году были две категории новостей: возбуждение дел и военные приготовления. Форма взаимодействия с обществом одна — обыски, реже аресты; в области культуры хорошо с сериалами и с исторической прозой, благо материала для нее хоть куда. Это нового нет, а старого — завались.

Раз государство не формирует никакой повестки, кроме повестки в суд или военкомат, вы должны придумать себе жизнь сами. Это должна быть жизнь личная, отдельная от страны — страна выбрала такой путь, с которого уже нельзя свернуть. Думайте о личном спасении. Научитесь быть незаменимыми в работе, тогда вас не выгонят во время кризиса; еще лучше — станьте своим собственным работодателем. Займитесь увлекательной личной жизнью, влюбитесь в сложного партнера, достигните совершенства в постели. Увлекитесь культуризмом, компьютерными играми, самодеятельным театром. Бороться с этой властью или за эту власть — одинаково бесперспективно: система летит к самоубийству и радикальному переформатированию. Путешествуйте, пока можно. Кто готов — катапультируйтесь. Стратегия сейчас одна — сохранить себя. Не участвуйте ни в каких «их» делах и проектах — все, что они делают, токсично. Не мешайте «им» угробить самих себя — и не дайте угробить вас.

Желаю вам счастья, как можно больше счастья — бывают эпохи, в которых другого смысла нет. А так хоть будет что вспомнить", — пишет Дмитрий Быков в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали высказывание известного российского журналиста времен перестройки Игоря Свинаренко о том, как русские имперцы представляют победу над Украиной.

А по мнению российского кинокритика Александра Мельмана, пропагандисты РФ первыми почувствовали, что в стране запахло жареным и со «всенародной поддержкой» у их президента стало совсем худо.

Фото из Facebook Дмитрия Быкова

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