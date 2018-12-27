Усик — среди претендентов на звание «Боксер года» по версии WBC

Спорт

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) был включен в список боксеров, которые претендуют на звание «Боксер года» по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Как сообщает портал Luckypunch, кроме украинца также на почетную награду претендуют пятеро боксеров — американец Деонтей Уайлдер (чемпион мира WBC в супертяжелом весе), мексиканец Сауль Альварес (чемпион мира WBA Super и WBA в среднем весе), британец Каллум Смит (чемпион мира WBA Super во втором среднем весе), американец Майки Гарсия (чемпион мира WBC в легком весе) и Ваенхонг Мнайотин из Таиланда (чемпион мира WBC в минимальном весе).

Напомню, что ранее Александр Усик был удостоен звания «Боксер года» по версии авторитетного американского телеканала ESPN, в рейтинге которого обошел в том числе и Майки Гарсию, а также издания Sports Illustrated.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик рассказал, с кем следующим хочет встретиться в ринге.

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