27.27 31.11 34.55
Киев: +1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Усик — среди претендентов на звание «Боксер года» по версии WBC

12:57 27 декабря 2018   26
Усик — среди претендентов на звание «Боксер года» по версии WBC
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) был включен в список боксеров, которые претендуют на звание «Боксер года» по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Как сообщает портал Luckypunch, кроме украинца также на почетную награду претендуют пятеро боксеров — американец Деонтей Уайлдер (чемпион мира WBC в супертяжелом весе), мексиканец Сауль Альварес (чемпион мира WBA Super и WBA в среднем весе), британец Каллум Смит (чемпион мира WBA Super во втором среднем весе), американец Майки Гарсия (чемпион мира WBC в легком весе) и Ваенхонг Мнайотин из Таиланда (чемпион мира WBC в минимальном весе).

Напомню, что ранее Александр Усик был удостоен звания «Боксер года» по версии авторитетного американского телеканала ESPN, в рейтинге которого обошел в том числе и Майки Гарсию, а также издания Sports Illustrated.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик рассказал, с кем следующим хочет встретиться в ринге.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.

Киев
+1

Ветер: 5 м/с  С
Давление: 746 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины