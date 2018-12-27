На Закарпатье пограничники со стрельбой задержали партию контрабанды

Происшествия

В среду, 26 декабря, пограничники Мукачевского отряда остановили недалеко от украинско-румынской границы группу неизвестных, которые пытались переправить в соседнюю страну очередную партию сигарет.

Отметим, ЧП произошло на участке патрулирования пограничного наряда отдела «Деловое», где недавно контрабандисты ради наживы совершили дерзкий наезд на пограничника , который привел к его смерти.

В этот раз недалеко от реки Тиса, по которой проходит граница с Румынией, пограничники заметили группу лиц с пакетами.

Как сообщают в Госпогранслужбе, законные требования наряда прекратить правонарушение неизвестные проигнорировали и только после предупредительного выстрела стали бросать пакеты и убегать. Скрываясь от пограничников, злоумышленники оставили 12 пакетов с почти 6 тысячами пачек сигарет.

Обнаруженный табак будет передан сотрудникам ГФС.

Сейчас силовики устанавливают лиц, причастных к незаконной сделке на границе.

По информации Госпогранслужбы, организаторы преступных групп, особенно те, которые занимаются табачной контрабандой, бросают серьезные ресурсы, чтобы переместить через границу товар, приносящий им сверхприбыли. Они используют оптические приборы ночного видения, радиостанции, беспилотные летательные аппараты, автомобильную технику высокой проходимости. Кроме того, там, где они не могут преодолеть границу техникой, организуют местных жителей для преодоления трудно проходной местности через горы или реку с пакетами курева. Возможно, вчера вечером контрабандистами была применена именно такая схема переброски сигарет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», что в Закарпатской и Черновицкой областях вдоль линии границы начали обустраивать инженерные сооружения . В настоящий момент пограничники Мукачевского отряда уже установили семь тысяч метров спирального заградительного забора, также проводится расчистка пограничной полосы. В Госпогранслужбе считают, что такие меры смогут повлиять на ситуацию с «сигаретными» контрабандистами.

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