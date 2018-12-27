Деньги

В Украине приняли важное решение по субсидиям

В четверг, 27 декабря, правительство приняло постановление о предоставлении жилищных субсидий населению в денежной форме. Об этом сообщают в Министерстве соцполитики.

Напомним, в ноябре Минсоцполитики обнародовало для общественного обсуждения проект постановления правительства «Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий населению в денежной форме». Обсуждение проекта завершилось 21 декабря 2018 года. Распорядителем бюджетных средств признано Минсоцполитики.

Как сообщили в ведомстве, правила назначения помощи по оплате коммунальных услуг остаются неизменными. Меняется только алгоритм ее выплаты.

Монетизация будет осуществляться в три этапа.

Уже с 1 января 2019-го монетизация льгот и субсидий коснется тех семей, которые обратятся за помощью впервые. Субсидия от государства будет поступать на их персональный счет в «Ощадбанке». Банк будет рассчитываться за субсидианта с поставщиками коммунальных услуг и сразу проинформирует SMS-сообщением граждан о том, сколько им осталось доплатить за «коммуналку».

Тем семьям, которые участвуют в монетизации, не нужно будет ежемесячно вносить свой обязательный платеж отдельно за каждый вид услуги. Государство через «Ощадбанк» будет оплачивать часть «коммуналки», в пределах выделенной субсидии и социальных норм, а субсидианты — доплачивать вторую часть счета.

«Например, домохозяйству выделена субсидия на газ, воду, электроэнергию в общем размере 1500 гривен. А сумма всех коммунальных платежей составляет 2000 гривен. 1500 гривен (размер субсидии) „Ощадбанк“ перечислит поставщикам услуг и проинформирует семью субсидианта о том, что ему осталось доплатить за „коммуналку“ 500 гривен», — говорится в сообщении.

С 1 мая 2019-го монетизация коснется тех, кто получает субсидию или льготу уже много лет, в том числе пользуется помощью в летний период.

А с 1 октября 2019 года заработает полномасштабная монетизация, когда каждый, кто является получателем жилищной субсидии, станет получать по результатам отопительного сезона наличными все, что было сэкономлено.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в текущем отопительном сезоне, как и раньше, сэкономленную сумму субсидии украинцы могут использовать для оплаты в следующем месяце потребленных свыше выделенной социальной нормы газа, воды или электроэнергии.

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