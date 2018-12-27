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Победителем «МастерШеф-8» стал волонтер Красного креста
На телеканале СТБ состоялся финальный выпуск 8 сезона популярного кулинарного шоу «МастерШеф». В суперфинале сошлись два самых сильных участника, со своей философией и личным подходом к кулинарии — Анжела Липская и Иван Миланович. Кубок победителя достался именно ему.
Лучший кулинар проекта получил почетный кубок, 500 тысяч гривен и обучение в парижской школе Le Cordon Bleu, куда он вскоре отправится.
«Эти эмоции ни с чем не сравнить! Я работал над собой каждый день, бросил прежнюю жизнь, прилетел в новую страну за несколько тысяч километров, что бы сегодня поднять кубок победителя! Спасибо всем, кто любил и ненавидел! Благодаря вашей вере я заряжался и не опускал руки даже в самые сложные моменты! А ваша критика заставляла меня работать над собой! Это не просто победа — это начало новой главы моей жизни! Я нашел новое дело, от которого получаю безумный кайф, прошел новый путь, обрел новых друзей, любимого человека, дом! Хорошее завершение моего долгого поиска себя! Впереди Франция и Le Cordon Blue! Каждая мечта осуществима. Главное верить и идти сквозь тернии к звездам», — поделился Иван своими эмоциями после шоу.
О победителе известно, что он родился в Беларуси, последние 5 лет жил в Азии. Много лет Иван является волонтером Красного креста, помогал людям в Таиланде, Индонезии и Грузии. Парень признался, что этот проект кардинально изменил его жизнь. Здесь он нашел новых друзей и встретил любовь. Ваня намерен остаться в Украине и стоить здесь свою карьеру.
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