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Происшествия

В Виннице произошел взрыв в троллейбусе: первые фото с места событий

14:22 27 декабря 2018   111
В Виннице произошел взрыв в троллейбусе
Инф. «ФАКТОВ»

Утром в четверг, 27 декабря, в центре Винницы прогремел взрыв. Оказалось, что разорвалось колесо в троллейбусе, следовавшем по улице Соборной.

Трое пассажиров были травмированы, их госпитализировали. У двоих из них подозревают переломы ног.

В полиции после расследования инцидента установили, что после разрыва колеса в салоне троллейбуса открылась крышка напольного люка, которая и травмировала пассажиров.

В Винницкой транспортной компании инцидент пока не комментируют.

Полиция опубликовала фото с места происшествия.

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Напомним, 26 декабря под Киевом произошло сразу два масштабных ДТП с маршрутными автобусами. Сообщается как минимум о 15 пострадавших пассажирах.

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