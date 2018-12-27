Происшествия

Под Киевом — два ДТП с маршрутками: много пострадавших (фото)

В Киевской области произошло два дорожно-транспортных происшествий с участием маршруток, перевозивших пассажиров. Телесные повреждения различной степени тяжести получили 15 человек. Ранее сообщалось, что в Киеве легковушка столкнулась с отбойником и перевернулась.

Как сообщают в областной полиции, в Обуховском районе на 39 км трассы Киев-Знаменка маршрутный автобус остановился, частично заняв правую полосу движения. В это время в автобус врезался «DAF», двигавшийся в попутном направлении. Шестеро пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Второе ДТП произошло на трассе Киев-Одесса. На КПП в Белой Церкви в грузовик, который начал движение после остановки, врезался маршрутный автобус «Mercedes Sprinter». Девять пассажиров маршрутки были госпитализированы.

Всего за минувшие сутки полицейские задокументировали 106 ДТП, в трех из них пострадали люди. Основные причины дорожно-транспортных происшествий — несоблюдение водителями скоростного режима и правил маневрирования.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье Nissan Micra врезался в маршрутку. Пассажир легкового автомобиля умер в карете скорой помощи.

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