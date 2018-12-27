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Спорт

Главным тренером молодежной сборной Украины стал многодетный отец

19:39 27 декабря 2018   119
Руслан Ротань
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В четверг, 27 декабря, молодежная сборная Украины по футболу получила нового главного тренера. По решению исполкома ФФУ, место отправленного в отставку Александра Головко, который руководил «молодежкой» с декабря 2015-го, занял 37-летний экс-футболист «Днепра», «Динамо», чешской «Славии» и сборной Украины Руслан Ротань. Своих помощников в тренерском штабе специалист назовет позже.

В составе «Динамо» Ротань становился чемпионом Украины и по два раза побеждал в Кубке и Суперкубке страны, а в футболке «Днепра» играл в финале Лиги Европы. В сборной Украины футболист провел 100 матчей и забил восемь мячей. Последние несколько месяцев специалист помогал Вячеславу Шевчуку в тренерском штабе донецкого «Олимпика».

Кстати, недавно известный футболист презентовал свою автобиографическую книгу «Руслан Ротань: #29».

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Напомню, что Руслан Ротань — многодетный отец. В двух браках у него три дочери (12-летняя Ангелина, четырехлетняя Мирослава и годовалая Доминика) и два сына (10-летний Богдан и восьмилетний Захар).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в 100-м матче Руслана Ротаня сборная Украины вырвала победу у японцев.

Фото ffu.ua

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