Международные эксперты отрицают монополию на рынке электроэнергии, — СМИ

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассмотрит дело о монопольном положении энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова на рынке электроэнергии 28 декабря в 10.00. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы комитета.

Ранее пресс-служба АМКУ передавала слова главы ведомства Юрия Терентьева, который заявил, что на рынке электроэнергии отсутствует монополия, так как ни одна компания — участник рынка не имеет реальной рыночной власти.

По словам руководителя Европейского энергетического сообщества Янеза Копача, существование компаний со значительной долей на рынке генерации электроэнергии не означает, что они могут злоупотреблять монопольным положением на рынке электроэнергии. «Энергоатом» и ДТЭК не являются единственными игроками на рынке. Это означает, что рынок может быть конкурентным.

«Третий большой игрок — это „Центрэнерго“, четвертый — это Беларусь, пятый — несколько частных производителей электроэнергии из возобновляемых источников. Границы должны быть открыты для импорта и экспорта. Государство всегда может установить обязательство для „Энергоатома“ и ДТЭК — продавать часть электроэнергии другим игрокам рынка для дальнейшей перепродажи. Несколько таких примеров существовало в Европе в начале открытия рынков», — отметил Копач.

Напомним, в 2015 году НКРЭКУ обратилась в АМКУ с требованием расследовать признаки злоупотребления монопольным положением группы ДТЭК на рынке генерации электроэнергии.



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