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Известного футболиста пытались убить
В одном из районов Копенгагена совершено покушение на бывшего нападающего сборной Дании Никки Билли Нильсена, сообщает ekstrabladet.dk. 30-летний форвард получил серьезное ранение правого предплечья.
Трем злоумышленникам уже выдвинуты обвинения в покушении на убийство после сговора и попытке застрелить футболиста. При этом двух подозреваемых (мужчину и женщину) удалось задержать на месте преступления.
Кстати, три года назад сам футболист был задержан в Копенгагене за то, что ударил счетчик на одной из стоянок. Все бы ничего, но в полицейском автомобиле Нильсен укусил одного из правоохранителей, после чего его пришлось утихомиривать перцовым баллончиком. Тогда футболист едва не загремел в тюрьму.
Никки Билли Нильсен за свою карьеру провел три матча (один гол) за сборную Дании. Также он успел поиграть в итальянской Серии А за «Реджину», в испанской Ла Лиге за «Вильярреал» и «Райо Вальекано», во французской Лиге 1 — за «Эвиан» и в клубах Норвегии, Греции и Польши. В последнее время Нильсен выступал за «Люнгбю» во втором по силе датском дивизионе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известный датский футболист Стиг Тефтинг рассказал жуткую историю своей жизни.
Фото ekstrabladet. dk
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