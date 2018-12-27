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Полицейский спас вмерзшего в лед щенка: сеть растрогало видео

15:57 27 декабря 2018   15
Полицейский спас собаку
Инф. «ФАКТОВ»

В Турции полицейский спас щенка, который вмерз в лед посреди озера. Правоохранитель буквально прорубал руками лед, чтобы добраться до погибающей собаки. Ранее во Львове провели спецоперацию по спасению котенка, который упал в бочку с отработанным машинным маслом — спасателю пришлось надеть защитный костюм и спустится за животным в огромную емкость.

Турецкому полицейскому — дайверу удалось освободить из ледяного плена обессиленную собаку и вместе с ней в ледяной воде доплыть до берега. Видеокадры спасения щенка в Twitter выложила «Немецкая волна».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области для спасения коровы, провалившейся в яму, потребовались усилия тринадцати спасателей.


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