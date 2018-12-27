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Полицейский спас вмерзшего в лед щенка: сеть растрогало видео
В Турции полицейский спас щенка, который вмерз в лед посреди озера. Правоохранитель буквально прорубал руками лед, чтобы добраться до погибающей собаки. Ранее во Львове провели спецоперацию по спасению котенка, который упал в бочку с отработанным машинным маслом — спасателю пришлось надеть защитный костюм и спустится за животным в огромную емкость.
Турецкому полицейскому — дайверу удалось освободить из ледяного плена обессиленную собаку и вместе с ней в ледяной воде доплыть до берега. Видеокадры спасения щенка в Twitter выложила «Немецкая волна».
В Турции щенок замерзал на ледяном островке посреди озера. Надо было что-то делать, и один из полицейских бросился в холодную воду (и прорубил себе путь через лед руками!) Смотреть на это холодно, но приятно — щенка-то спасли pic.twitter.com/JkREqDrzoD— DW на русском (@dw_russian) 27 декабря 2018 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области для спасения коровы, провалившейся в яму, потребовались усилия тринадцати спасателей.
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