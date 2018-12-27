Российскому пропагандисту Вышинскому продлили арест

Политика

Экс- руководителю «РИА Новости-Украина» Кириллу Вышинскому в очередной раз продлили арест . Решение принял Херсонский городской суд, сообщает «Радио Свобода».

По словам адвоката журналиста Андрея Доманского, Вышинский останется под стражей до 27 января.

При этом Доманский просил суд отпустить его подзащитного под личное поручительство или иную меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Задержанному 15 мая в Киеве руководителю «РИА Новости Украина» инкриминируют государственную измену и проведение подрывной информационной деятельности против Украины. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы в случае признания виновным. Он все обвинения отвергает.

По данным СБУ, журналист по заданию Москвы готовил информационные материалы в Крыму для оправдания аннексии Россией полуострова, позднее подобные материалы готовились ним в Киеве — для поддержки группировок «ДНР» и «ЛНР». Ежемесячно он получал на эту деятельность 53 тысячи евро. Деньги, по информации СБУ, поступали из России через Сербию.

Напомним, ранее суд продлевал арест Вышинского до 28 декабря 2018 года включительно.

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