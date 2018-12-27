Начинаем слушать украинскую музыку: появилась любопытная статистика о песнях года на радио

Шоу-бизнес

Вопреки прогнозам скептиков, украинские радиостанции без особых сложностей выполнили закон о квотах для украинских песен в эфире. По итогам 2018 года медиасервис FDR Media проанализировал плей-листы радиостанций и установил, что песней года стал хит украинского исполнителя.

По данным FDR, самой популярной песней в украинском радиоэфире в 2018 году была композиция Сергея Бабкина «Де би я». Для сравнения, в прошлом году первым был британский исполнитель Эд Ширан и песня «Shape Of You».

В топ-40 композиций, наиболее часто звучавших на радио в 2018 году, в основном вошли хиты украинских групп и исполнителей. Из 40 фигурантов в годовом чарте 25 треков принадлежат украинским музыкантам. В рейтинг лучших вошли четыре артиста из США, по трое из Великобритании и Германии, два проекта из Молдовы, по одному из Литвы, Франции и России.

Первая десятка самых ротируемых песен украинского радиопространства выглядит следующим образом:

1. Сергей Бабкин «Де би я»

2. Zayn feat Sia «Dusk Till Down»

3. Антитіла «ТДМЄ»

4. Kazka «Плакала»

5. Alyosha «На фоні Париж»

6. NK «Тримай»

7. Imagine Dragons «Whatever It Takes»

8. David Guetta feat SIA «Flames»

9. Maruv «Drunk Groove»

10. Друга Ріка «Секрет» — Бакун ремікс.

Напомним, 8 ноября 2016 года вступил в силу закон о квотах на радио для музыкальных произведений на государственном языке. Спустя год после введения квот доля украинских песен в эфире увеличилась вдвое (до 32%).

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