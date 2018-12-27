За изнасилование и убийство полуторагодовалого ребенка львовянину вынесли жесткий приговор

Происшествия

Неоднократно судимого за грабежи и кражи жителя села Галичаны Городокского района Александра А. Сыховский районный суд Львова признал виновным в изнасиловании неестественным способом и умышленном убийстве полуторагодовалой дочери своей сожительницы.

Преступление произошло еще 2 ноября 2013 года. Как говорится в обвинительном акте, в ходе следствия было установлено, что обвиняемый в этот день остался дома один вместе с маленькой девочкой, больной ДЦП. Воспользовавшись ситуацией, подсудимый изнасиловал малышку неестественным способом, а затем, по неустановленным причинам, принялся наносить ребенку многочисленные удары, что привело к внутреннему кровоизлиянию.

«Вернувшаяся домой мать во время купания дочери заметила у нее на теле синяки, но решила, что это следы массажа, которые иногда делал больному ребенку ее сожитель. А через несколько часов девочка умерла», — говорится в судебных документах.

В ходе суда Александр свою вину не признал, настаивая на том, что во всем виновата его сожительница. Мол, ребенок баловался на руках у матери, и сожительница уронила его. После чего обозленная мама еще и побила дочку.

Женщина это категорически отрицала. А судебно-медицинская экспертиза установила, что внутренние травмы возникли вследствие полового акта неприродным способом, а синяки на теле появились в результате ударов руками.

Сыховский райсуд признал Александра А. виновным в изнасиловании и умышленном убийстве и приговорил к 15 годам лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в оккупированном Иловайске Донецкой области боевик «ДНР» изнасиловал и убил четырехлетнюю дочь своей сожительницы.

А в Одесской области вынесен приговор парню, который изнасиловал 11-летнюю девочку. Насильника задержали по горячим следам после того, как ребенка в полубессознательном состоянии и со следами обморожения рук и ног нашли в лесополосе.

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