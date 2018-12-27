Крым прикончат: озвучен катастрофический прогноз о будущем полуострова

Политика

Оккупанты прикончат Крым. Такой безрадостный прогноз озвучил военный эксперт Алексей Арестович. Он обратил внимание, что оккупационная администрация так и не придумала решение проблемы дефицита водоснабжения на полуострове, а потому через полгода-год неизбежна печальная развязка.

«Радикально, воды не хватает по всему острову. Они же начали добывать воду из-под земли, а выяснилось, что начинается дегенерация почвы сумасшедшими темпами. То есть они экологически прикончат Крым, ситуация с водой прикончит Крым. Разные специалисты дают полгода-год», — спрогнозировал Арестович в интервью «Апострофу».

По словам Арестовича, все специалисты сходятся на том, что мирного, несилового решения проблемы нет. «Все ожидают силовой путь: страшные российские войска поедут через перешеек, самолеты прилетят, бомбы и т. д. Может быть, еще каким-то способом решат. Но с уверенностью можно сказать, что они эту проблему точно будут пытаться решать, так или иначе. Поэтому Азовский кризис, мягко говоря, в разгаре», — добавил военный эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что ввиду дефицита воды руководство завода «Крымский титан» решило бурить артезианские скважины, и есть риск повторения ЧП на кислотонакопителе предприятия.

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