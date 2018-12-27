Украина получила крупный кредит под гарантию Всемирного банка

Деньги

Украина уже получила 349,3 млн евро кредита от Deutsche Bank под гарантии международных финансовых институтов. Ранее нашей стране были обещаны 750 млн долларов финансовой гарантии от Всемирного банка.

Deutsche Bank предоставил кредит в форме двух траншей. Первый составляет 53,2 млн евро со сроком погашения четыре года. Второй транш выделяется в размере 296,1 млн евро со сроком погашения 10 лет и льготным периодом 4,5 года. Об этом сообщает Министерство финансов.

Напомним, из общей суммы гарантии Всемирного банка (750 млн долларов) была использована часть в эквиваленте 375 млн долларов. Привлечение следующего кредита под неиспользованную часть гарантии ожидается в первом квартале 2019 года.

В 2019—2020 годах государству предстоит выплатить внешним кредиторам около 10 млрд долларов долга по старым кредитам.

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