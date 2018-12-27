Происшествия

Разорваны уши и огромные гематомы: в Киеве на женщину с собакой натравили бойцового пса

Жительница Киева, гулявшая с собакой, пострадала от нападения бойцового пса. Инцидент случился 26 декабря в парке «Прибрежный» на Днепровской набережной в Дарницком районе Киева. Предположительно на женщину натравили аргентинского дога.

«Из-за кустов выскочила бойцовая собака, начала нападать на меня, а наш пес (лабрадор) бросился в защиту. „Бойцовая собака“ была без поводка, только в ошейнике и на свободном выгуле. Хозяина не было. Разборонить я не могла, вокруг никого, бойцовый вцепился и трепал нас. Так длилось минут 15. Я кричала, меня услышал охранник, подбежал и начал помогать, но увы мы не смогли ничего сделать. Нашего лабрадора, бойцовый протащил метров 50», — рассказала киевлянка в местной группе в соцсетях.

По словам женщины, ей и собаке удалось спастись, лишь благодаря вмешательству находившихся рядом рыбаков. Те сумели зажать бойцовую собаку.

В ветеринарной клинике у лабрадора были диагностированы множественные раны: разорваны оба уха, разодрана голова, порваны щеки, передние лапы прокушены и с огромными гематомами. Были наложены 27 швов. Хозяйка собаки также получила гематомы и повреждения руки, ушибы и мелкие травмы.

Напомним, ранее в Днепре конфликт между владельцем болонки и бойцовой собаки закончился смертью человека. А под Киевом собака бойцовской породы напала на мать своего хозяина.

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