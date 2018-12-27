27.27 31.11 34.55
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Разорваны уши и огромные гематомы: в Киеве на женщину с собакой натравили бойцового пса

18:37 27 декабря 2018   81
собака
Инф. «ФАКТОВ»

Жительница Киева, гулявшая с собакой, пострадала от нападения бойцового пса. Инцидент случился 26 декабря в парке «Прибрежный» на Днепровской набережной в Дарницком районе Киева. Предположительно на женщину натравили аргентинского дога.

«Из-за кустов выскочила бойцовая собака, начала нападать на меня, а наш пес (лабрадор) бросился в защиту. „Бойцовая собака“ была без поводка, только в ошейнике и на свободном выгуле. Хозяина не было. Разборонить я не могла, вокруг никого, бойцовый вцепился и трепал нас. Так длилось минут 15. Я кричала, меня услышал охранник, подбежал и начал помогать, но увы мы не смогли ничего сделать. Нашего лабрадора, бойцовый протащил метров 50», — рассказала киевлянка в местной группе в соцсетях.

По словам женщины, ей и собаке удалось спастись, лишь благодаря вмешательству находившихся рядом рыбаков. Те сумели зажать бойцовую собаку.

В ветеринарной клинике у лабрадора были диагностированы множественные раны: разорваны оба уха, разодрана голова, порваны щеки, передние лапы прокушены и с огромными гематомами. Были наложены 27 швов. Хозяйка собаки также получила гематомы и повреждения руки, ушибы и мелкие травмы.

скрин

скрин

Напомним, ранее в Днепре конфликт между владельцем болонки и бойцовой собаки закончился смертью человека. А под Киевом собака бойцовской породы напала на мать своего хозяина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».

Киев
0

Ветер: 2 м/с  С
Давление: 747 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины