Из-за непогоды в Украине погибли животные из Красной книги (фото)

Происшествия

Во время непогоды в Мелитополе пострадали не только деревья и строения. Ураганный ветер вынес из укромного места колонию летучих мышей — рыжих вечерниц. Об этом в Facebook сообщили в мелитопольском обществе защиты животных.

Мыши уже впали в зимнюю спячку. Из-за сильного ветра они оказались на проезжей части внутридомовой дороги возле торгового центра «Марина» на ул. Героев Украины, 47а. Их было около 40. Сонных животных давил проезжающий мимо транспорт.

Наталья Самсонова вместе с детьми стала собирать летучих мышей. Спасти удалось 8, остальных раздавили автомобили. Затем женщина пыталась узнать, где и как можно сохранить рукокрылых.

Сотрудница Приазовского парка Наталья Барабоха смогла дала квалифицированную консультацию, как дальше поступать с мышами. По описанию она определила, что это вид «вечерница рыжая», занесенный в Красную книгу Украины. Как оказалось, ни в каком уходе, кроме покоя, они до весны не нуждаются. Мышей отправили до весны спать в холодный гараж.

Жители города сожалеют, что в Мелитополе есть два вуза, где обучают экологов, биологов, работают специалисты своего дела, но охраной животных никто не занимается. В городе и окрестностях нет ни одного места для реабилитации диких животных.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как во Львовской области провели спецоперацию по спасению котенка , упавшего в большую бочку с отработанным машинным маслом.

А в американском штате Северная Каролина во время наводнения после мощного урагана Флоренс, спасли шесть собак , которые были брошены их владельцем на верную смерть.

Фото facebook.com/galina.miroshnichenko.1

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter