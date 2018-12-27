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На детском утреннике запустили фейерверк прямо в помещении (видео)
Новогодний утренник в детском саду наглядно продемонстрировал, насколько опасны могут фейерверки в закрытом помещении. Организаторы нарушили сразу несколько правил техники безопасности, и пиротехника сработала в закрытом актовом зале, в присутствии взрослых зрителей и юных участников праздника.
На видео, которое предположительно было снято в Казахстане, заметно, что взрыв стал полной неожиданностью для лиц, его устроивших, и вызвал панику в зале.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» разъясняли, как правильно запускать фейерверки. Расстояние от жилых домов должно быть не менее 100 метров, чтобы выстрел не угодил в окно. Установка должна находиться на ровной поверхности, чтобы не отлететь в сторону зрителей.
Несоблюдение элементарных правил безопасности приводит к тяжелым травмам. Так, при неправильном запуске вполне реальны травматические ампутации кистей рук, травмы глаз, рваные раны лица.
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