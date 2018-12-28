Стало известно, в каком городе сыграют «Шахтер» и «Айнтрахт»

Спорт

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и немецким «Айнтрахтом» состоится 14 февраля в Харькове (начало — в 22:00), сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Напомню, что предыдущую еврокубковую встречу «Шахтера» с французским «Лионом» (1:1) из-за введения в стране военного положения УЕФА запретил проводить в Харькове, и матч перенесли на киевский «Олимпийский».

С 8 по 13 января приоритетное право покупки билетов на поединок горняков с немцами будет у владельцев абонементов, а с 14 января билеты стоимостью от 50 до 350 гривен поступят в свободную продажу.

Кстати, во время паузы в чемпионате Германии (до 18 января), «Айнтрахт», занимающий в бундеслиге шестое место, усилил ряды своим бывшим футболистом. На правах аренды в команду из Франкфурта перешел 28-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» Себастьян Роде. Прошлый сезон чемпион и обладатель Кубка Германии в футболке «Баварии» пропустил из-за травм, а в нынешнем провел два матча за второй состав «Боруссии» в региональной лиге и две товарищеские игры — за первую команду. В «Айнтрахте» Роде играл в 2010—2014 годах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» не смог обыграть «Лион» и прекратил борьбу в Лиге чемпионов.

Фото ФК «Шахтер»



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