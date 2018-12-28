Стали известны победители шоу «Зважені та щасливі» (фото)

Шоу-бизнес

На канале СТБ состоялся грандиозный финал восьмого сезона самого весомого шоу страны «Зважені та щасливі». Ровно восемь месяцев участники проекта работали над своими телами, меняя привычки, создаваемые годами. В восьмом сезоне в борьбу вступили пары родителей и детей. Судьи проекта остались неизменны — Марина Боржемская-Узелкова и Вячеслав Узелков. Победителей выбирали по двум типам взвешивания: основного и домашнего похудения.

— У меня была цель — похудеть, — признался «ФАКТАМ» Богдан Буряк. — Все остальное отошло на задний план. Теперь самое главное для нас с папой — удержать полученный вес!

Основное взвешивание выиграла команда красных — Олег и Богдан Буряки. Их тренер — Марина Боржемская-Узелкова. Отец и сын — киевские богатыри — под два метра ростом. Олег пришел с весом 158 кг, а Богдан — 168 кг.

*Олег и Богдан Буряки до проекта

Олег избавился от 69 кг, Богдан скинул 75 кг. Кроме новой здоровой жизни, Олег и Богдан получили приз в размере 400 тысяч гривен.

Домашнее взвешивание выиграла команда синих — Саша и Наташа Валигурские тренера Славы Узелкова. Сын и мать из Ивано-Франковска. Наталья пришла на проект с весом 140 кг, Саша — 195 кг. За восемь месяцев Саше удалось избавиться от 90 кг, а Наташе — от 58 кг.

Мать и сын получили приз в размере 200 тысяч гривен.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» ведущая и консультант по питанию проекта «Зважені та щасливі"Мирослава Ульянина дала советы, как правильно худеть.

А тренер Марина Боржемская-Узелкова рассказала, что самый сложный период в похудении — когда участники возвращаются домой.

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