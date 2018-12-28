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Стали известны победители шоу «Зважені та щасливі» (фото)
На канале СТБ состоялся грандиозный финал восьмого сезона самого весомого шоу страны «Зважені та щасливі». Ровно восемь месяцев участники проекта работали над своими телами, меняя привычки, создаваемые годами. В восьмом сезоне в борьбу вступили пары родителей и детей. Судьи проекта остались неизменны — Марина Боржемская-Узелкова и Вячеслав Узелков. Победителей выбирали по двум типам взвешивания: основного и домашнего похудения.
— У меня была цель — похудеть, — признался «ФАКТАМ» Богдан Буряк. — Все остальное отошло на задний план. Теперь самое главное для нас с папой — удержать полученный вес!
Основное взвешивание выиграла команда красных — Олег и Богдан Буряки. Их тренер — Марина Боржемская-Узелкова. Отец и сын — киевские богатыри — под два метра ростом. Олег пришел с весом 158 кг, а Богдан — 168 кг.
*Олег и Богдан Буряки до проекта
Олег избавился от 69 кг, Богдан скинул 75 кг. Кроме новой здоровой жизни, Олег и Богдан получили приз в размере 400 тысяч гривен.
Домашнее взвешивание выиграла команда синих — Саша и Наташа Валигурские тренера Славы Узелкова. Сын и мать из Ивано-Франковска. Наталья пришла на проект с весом 140 кг, Саша — 195 кг. За восемь месяцев Саше удалось избавиться от 90 кг, а Наташе — от 58 кг.
Мать и сын получили приз в размере 200 тысяч гривен.
Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» ведущая и консультант по питанию проекта «Зважені та щасливі"Мирослава Ульянина дала советы, как правильно худеть.
А тренер Марина Боржемская-Узелкова рассказала, что самый сложный период в похудении — когда участники возвращаются домой.
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