Чудом выжил: футболист «Баварии» разбил вдребезги свой дорогущий спорткар (фото)

Спорт

Футболист «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман попал в серьезное ДТП, в результате чего его дорогущий спорткар превратился в груду железа, сообщает tz.de.

Авария случилась на участке трассы между Мюнхеном и Штарнбергом. Проехав зону с ограничением скорости в 80 км/ч, 22-летний футболист резко нажал на педаль газа на своем McLaren 720s Coupe и потерял управление. Машина врезалась в отбойник, проскользив еще 150 метров.

Очевидцы вызвали на место ДТП экстренные службы. К счастью, приехавшие врачи не обнаружили у Комана серьезных травм, и он на такси уехал домой в Штарнберг.

В отчете полиции говорится, что Коман не находился в состоянии опьянения и не нарушил скоростной режим. Но французу все же будет выписан штраф — за создание аварийной ситуации на дороге. В тот день асфальт на автобане был мокрым, и Коман просто не рассчитал возможности спорткара, способного разгоняться до 341 км/ч. Машина стоимостью 300 тысяч долларов пострадала настолько, что восстановлению уже не подлежит. К слову, прошлым летом Коман выложил в Instagram серию фотографий на фоне своего белоснежного McLaren.

Отмечу, что к своим 22 годам Кингсли Коман в составе «ПСЖ», «Ювентуса» и «Баварии» уже завоевал 13 трофеев, выиграв, в частности, чемпионаты Франции, Италии и Германии. В текущем сезоне 22-летний Коман, трансферная стоимость которого оценивается в 50 млн евро, провел за мюнхенский клуб девять матчей во всех турнирах и забил два гола.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что белорусский футболист погиб в автокатастрофе с женой и шестилетним сыном.

Фото Getty Images, Instagram

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