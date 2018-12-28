Ким Кардашьян потратила на рождественскую вечеринку полмиллиона долларов (фото)

Шоу-бизнес

Западные звезды кино, поп-музыки и спорта радуют своих поклонников яркими рождественскими фотографиями. Кто-то выкладывает селфи, кто-то делает семейные снимки в виде рождественским открыток, следуя примеру королевских особ.

Целый фототчет выложили представители клана Кардашьян-Дженнер. Они собрались в Калифорнии в доме Ким и ее мужа, известного рэпера Канье Уэста. Супруги потратили на вечеринку не менее 500 тысяч долларов! Значительная часть это впечатляющей суммы ушла на оплату искусственного снега и прочих рождественских декораций. Собрались 200 человек, в основном родственники и близкие друзья, в число которых вошли Париж Хилтон и Дженнифер Лопес. Чтобы принять всех, Уэст возвел отдельный павильон, выглядевший как ледовый дворец.

Хлоя Кардашьян и Кайли Дженнер со своими детьми

Кортни Кардашьян с сыном и дочерью

Канье Уэст и Ким Кардашьян устроили зимнюю сказку в Калифорнии

Один из лучших футболистов в истории Криштиану Роналду, как известно, нынешним летом перешел из «Реала» в «Ювентус». 33-летний португалец обосновался со всем своим семейством на вилле в Турине. Нынешнее Рождество — первое для Криштиану и его близких в этом доме.

Роналду порадовал многомиллионную армию своих фанатов рождественским снимком в Instagram. Футболист, его 24-летняя невеста Джорджина Родригес, а также дети Матео, Криштиану-младший, Алана Мартина и Ева позируют в шапочках Санта-Клауса.

Украшением нового дома к празднику занималась Джорджина. Она накупила множество искусственных елочек разных цветов, а также светящихся игрушек — белых медведей, оленей, снеговиков.

Напомним, Криштиану-младший родился в 2010 году в США. До сих пор не ясно, воспользовался ли Роналду услугами суррогатной матери, или его первенец является плодом тайного любовного романа. В июне 2017 года тоже в США на свет появились близнецы Матео и Ева. В это время футболист уже встречался с Джорджиной, и она была беременна от него. Криштиану заявил, что сына и дочь ему родила суррогатная мать. А в ноябре 2017 года Джорджина произвела на свет Алану Мартину.

Дженнифер Лопес, отгуляв на вечеринке у Ким Кардашьян вернулась домой под утро, где ее ждал верный Алекс Родригес. Он сам приготовил любимой женщине завтрак — омлет. Влюбленная парочка (друзья певицы и спортсмена уверяют, что свадьба не за горами) облачилась в одинаковые пижамы.

Кстати, это своеобразная традиция, которой придерживаются многие знаменитости — надевать рождественским утром одинаковые пижамы. Вот вам фотодоказательства.

Британский певец Робби Уильямс с женой и детьми

Большое семейство Алека Болдуина

Звезда сериала «Теория Большого взрыва» Кейли Куоко с мужем, сестрой и бойфрендом сестры, а также с тройкой верных друзей

Популярный комик Эдди Мерфи впервые сфотографировался со всеми своими детьми. А их у актера уже 10! Причем от разных женщин.

Звезда «Трансформеров» и комедии «Третий лишний» Марк Уолберг порадовал поклонников семейной рождественской открыткой.

Также поступила и певица Мэрайя Кэри. Поскольку поп-дива находится в разводе, а ее замужество с австралийском миллиардером Джеймсом Пэкером сорвалось, компанию на рождественской открытке ей и ее детям составил… Санта-Клаус!

Собрал на Рождество всю свою большую семью и известный актер Уилл Смит. Приехали его родственники и родственники его супруги Джады.

Часть знаменитостей предпочли выложить в соцсети почти интимные снимки. Рождество — прекрасный день, чтобы еще раз признаться в любви друг к другу.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Супермодель Жизель Бюндшен и ее муж, футболист Том Брэди

Певица Тейлор Свифт и ее любимый кот

Николь Кидман и ее супруг, певец Кит Урбан

А вот, например, певица Майли Сайрус в канун Рождества вышла замуж. «ФАКТЫ» уже сообщали о ее свадьбе с актером Лиамом Хемсуортом. Выяснилось, что свидетельство о браке Майли и Лиам получили 19 декабря. А отметили вступление в законный брак в кругу семьи и близких друзей 22 декабря. Теперь Сайрус занята тем, что каждый день выставляет в соцсетях все новые и новые фотографии с радостного события. На этом фото Майли позирует со своими родителями.

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