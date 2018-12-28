В новогоднем шоу канала «Украина» споют ABBA, Олег Винник и Верка Сердючка

Пресс-релиз

31 декабря в 20:00 телеканал «Украина» подарит своим зрителям грандиозное праздничное шоу под названием «Фантастична ніч на каналі «Україна». Новогодний проект будет наполнен множеством сюрпризов: в шоу-программе украинцы увидят неожиданные звездные дуэты, сказочные яркие постановки, премьеры новых песен и самых популярных артистов в совершенно новых амплуа.

Съемки грандиозного шоу длились около 40 часов. Специально для праздничного проекта канала «Украина» самый больший павильон киностудии имени Александра Довженко на два дня превратили в огромный концерт-холл, где выступают артисты и веселятся зрители. Технологичный концерт-холл удивит несколькими сценами и танцевальными площадками, баром и, конечно, новогодней красавицей — 8-метровой елкой, которую декораторы украсили не обычными шарами, а красными яблоками.

Встречать Новый год зрители канала «Украина» будут с самыми популярными украинскими артистами. В шоу «Фантастична ніч» примут участие: Олег Винник, Оля Полякова, Верка Сердючка, София Ротару, NK | Настя Каменских, MONATIK, Макс Барских, Сергей Бабкин, Ирина Билык, DZIDZIO, Павло Зибров, TAYANNA, Alyosha, ALEKSEEV, Злата Огневич, Арсен Мирзоян, TARABAROVA, Ольга Цибульская, Ivan Navi, OLEYNIK, а также группы «НеАнгелы», «Антитіла», «ТІК», KADNAY, Freedom-jazz, «Лисапетный батальон». Ведущие праздника — Лилия Ребрик и Александр Скичко.

В шоу-программе прозвучат лучшие композиции уходящего года, легендарные украинские песни в новой современной обработке и любимые мировые рок-, поп- и диско-хиты. Alyosha в соблазнительном наряде представит зрителям свою версию трека The Best американской певицы Тины Тернер, а квартет Оли Цибульской, Ivan Navi, TARABAROVA и OLEYNIK зажгут танцпол попурри из хитов группы ABBA.

«У нас очень классные наряды — серебристые, с блесточками, которые переливаются всеми цветами. И, конечно, это выглядит очень празднично. Вообще, диско — это классика, которая не теряет актуальности много лет. Спустя десятилетия песни АВВА звучат классно и празднично!» — говорит TARABAROVA.

Всенародного любимца Олега Винника зрители канала «Украина» увидят в новом образе — в ярко-красном элегантном костюме с рубашкой и галстуком в цвет. Как известно, красный — это цвет успеха, богатства и денег. Журналисты поинтересовались у Винника, не планирует ли он таким образом задобрить символ 2019 года — Желтую Свинку.

«А почему бы и нет? Я хочу, чтобы наша страна была богатой и успешной, чтобы нам никто не „подсовывал свинью“. Пусть наша Украина, подобно молодому поросенку, стремительно растет и развивается», — ответил Олег Винник.

Злата Огневич с новой прической каре встанет на коньки прямо на сцене: «Я всегда приветствую эксперименты. И когда Лена Коляденко предложила мне встать на коньки, я поддержала ее идею. Уже давно не каталась, но мне не было страшно, к тому же сцена любит смелых».

Певица TAYANNA выедет на праздничную сцену на ярко-красном автомобиле, а Оля Полякова «спустится с небес» на огромной люстре.

Яркий новогодний подарок зрителям самого популярного канала страны подарит и София Ротару — артистка выступит с премьерой новогодней песни.

Мегапопулярная Верка Сердючка исполнит свои хиты «Харашо» и «Дольче Габбана». На съемках она охотно общалась со зрителями в зале: «Вы там еще не уснули? Ну-ка, давайте, просыпайтесь». Это первое выступление Сердючки за долгое время. Публика настолько соскучилась по любимым песням, что начала плясать вместе с артистами и громко подпевала каждую строчку.

В съемках также приняли участие любимые ведущие телеканала: Олег Панюта, Анна Панова, Елена Кот, Игорь Пупков, Виталий Школьный, Максим Сикора и Ольга Грицык. Вместе с артистами они подарят зрителям невероятный новогодний вечер. «Всем желаю в хорошем настроении встретить Новый год. Счастья вам, мира, удачи и всего самого лучшего», — пожелала ведущая программы «Главная тема» Елена Кот.

Смотрите большое праздничное шоу «Фантастична ніч на каналі «Україна» 31 декабря в 20:00.

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